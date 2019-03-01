白種元老師也受不了吞口水啦！韓國南部最推「章魚拌飯」

某年被老妹拖去看BEAST演唱會後開啟對韓國的愛，喜歡到韓國走訪喜愛的..

文／安妮小姐

到韓國怎麼能不品嚐章魚料理？南韓南部海港之都的「木浦」，有著豐富的海鮮魚貨，來到木浦除了可以吃到新鮮的生魚片料理之外，還有一項不能錯過的木浦特產－「木浦九味」其中之一的「細腳章魚」。

▲白種元老師也推薦的章魚拌飯。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment、安妮小姐提供）

你可能會覺得在韓國不是很常見到章魚料理嗎？那木浦的有什麼特別的？原來是因為「細腳章魚」只有在木浦、靈巖、務安、新安這幾個地區才捕捉得到，因此是木浦當地很具代表性的特產之一。

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網路上搜尋木浦章魚料理餐廳，最常出現的就是這間「犢川食堂독천식당」，除了知名節目《白種元的三大天王》推薦介紹外，也上過許多電視節目，還是獲得全羅南道與木浦市雙認證的美食名店喔！



▲犢川食堂地圖。（圖／翻攝自韓巢中文地圖，安妮小姐製作）

這間章魚料理名店距離木浦站很近，步行約十分鐘內就會抵達，另外一間「首爾血腸」的「豬骨醒酒湯」也相當美味，距離木浦站也不遠，一併提供給大家參考。

這天我們在參加木浦夜間觀光行程前，先步行到犢川食堂吃個晚餐，雖然餐廳外觀看起來不大，但看到招牌上標註了韓國三大電視台及貼上節目劇照後，嗯，我們沒找錯地方XD

進入餐廳後，於入口處須先脫鞋後才能進入。

我們拖好鞋沿著一旁的長廊進入用餐區，牆上也能看到許多劇照丶合照及證書等，能感受到犢川食堂真的是間相當有名氣的名店。

這間餐廳的用餐環境相當寬敞，座位數也很多，不過他們的座位都採席地而坐式，安妮這蟲子坐沒多久又開始動來動去了XD我們來的時間差不多是剛進入晚餐時段，餐廳內已經有不少用餐客人，接下來也是陸陸續續有來用餐的客人，不過他們吃飯速度超快，沒多久座位就空出來很多，翻桌率滿高的。

這間餐廳的菜單是我們在木浦見到唯一一間有中文的！（感動啊~~~~）可以看到他們主打就是各式各樣章魚類料理，不過不知道是算太晚來了？還是章魚不夠用？店員告知我們這天只有提供手寫的那幾樣料理，還好有我們原先預期想吃的「章魚拌飯」，所以就直接點這個來試試。



附上的小菜有五樣，其中一樣是海帶冷湯，他們的小菜味道都算較為清爽的口感，泡菜還滿好吃的，不過蘿蔔就只給了兩個覺得有點奇妙XD

章魚拌飯一份W12000，因為我們上一站有吃了東西，肚子不是很餓，所以就只點了一份拌飯一起吃，原本想說會不會被白眼，沒想到居然很OK，而且店家還另外附上兩碗熱湯，覺得感謝XD～

別看這醬料紅通通的，但其實一點也不辣，還帶點微微的甜，跟上回在木浦「해빔 HAEBIM」吃生花蟹拌飯的醬料差不多的味道。主角細腳章魚相當軟嫩，嫩到一度以為是生的XDDD，應該是店家只川燙一下後就撈起，讓章魚保持鮮嫩的口感。

將配菜丶章魚與白飯攪拌均勻後就可以開心享用啦～安妮覺得他們的醬與白飯的拿捏比例還不錯，吃的時候不會覺得醬過多或過少，也因為他們的醬不是屬於重口味的口感，可以吃到章魚的原味，還不錯。

另外，有一道「軟泡湯（W18000）」也是其中一道推薦美食，之前上網看資料時是說會將一整隻細腳章魚放進湯裡，安妮在現場有看到店員端出一鍋湯，然後在一旁剪鍋裡的章魚，不曉得是不是就是這一道，若下次再來，安妮還滿想嘗試「軟泡湯」的，然後如果你們敢吃生章魚的話，也可以來這裡挑戰吃一下新鮮的細腳章魚喔！

*用餐日期：2018.8.25

*餐點口味皆為個人品嚐後感想，不代表所有人看法

犢川食堂 독천식당

地址：전라남도 목포시 호남로64번길 3-1 木浦市湖南路64號街3-1

電話：061-242-6528

時間：10:30-21:30 (15:00-17:00 午休時間)

每月第四個周日公休

備註：可一人用餐

（以上圖片皆由安妮小姐授權提供，請勿隨意翻拍）

▼《白種元的三大天王》節目裡試吃生牛肉章魚及章魚拌飯。（圖／翻攝自YouTube SBS Entertainment）

安妮小姐

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