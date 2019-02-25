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白安新巡演「等了4年」　緊張喊：這不是我一人的演唱！

記者關韶文／台北報導

歌手白安蟄伏四年期間，譜出專輯《1990s》，唱出「我們的時代」，日前一公布6月22日於松山文創園區五號倉庫舉辦《我們的時代》巡迴演唱會消息，還沒開搶歌迷狂喊「加場」，足見白安的音樂魅力。

白安寫歌、創作，一步一腳印累積多場Live house小型演出，走遍各城市，演出近七十場與聽眾近距離音樂會，也曾自己走進紐約地鐵背起吉他對著路人彈唱起歌來，累積充沛的音樂能量，最感謝的是為她音樂佇足停留，與她創造美好回憶的聽眾。

▲▼白安。（圖／相信音樂提供）

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▲▼白安相隔四年舉辦巡迴見面會。（圖／相信音樂提供）

▲▼白安。（圖／相信音樂提供）

因此《我們的時代》巡迴演唱會對於白安來說，有點緊張、有點盼望，她說：「這絕對不是我獨自一人的演唱會，這是我們的演唱會。」因此在連假展開「一日一生春季巡迴見面會」，白安將把每位一同參與見面會簽名的歌迷，以GoPro一一紀錄成影像，將在演唱會上播放，與歌迷製造「一日一生」的回憶。

除此之外，此次演唱會推出「我們的時代」主舞台及「鑽石舞台」的雙舞台設計，
其中位於觀眾席中央的「鑽石舞台」，將讓歌迷近距離感受白安如同鑽石般閃耀演出。白安也將在連假展開「一日一生春季巡迴見面會」，與歌迷近距離接觸。巡演門票將於226起開賣。

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