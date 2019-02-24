曾之喬陷憂鬱症…想退出演藝圈！　「根本沒人CARE我」

記者許皓婷／綜合報導

女星曾之喬14歲以女團「Sweety」出道，但卻在19歲那一年，陷入憂鬱症，長期失眠、掉髮，之後7年時間，她星途載浮載沉，更萌生退出演藝圈的想法。她近期接受理科太太專訪，也剖析內心，分享多年來的心路歷程。

▲曾之喬接受理科太太專訪。（圖／翻攝自YouTube）



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曾之喬近日接受理科太太專訪，談起19歲那年陷入憂鬱症的自己，剖析背後原因，她認為自己對每件事太過度用力和競爭，導致最後走上憂鬱的路，看似開朗的她，其實私下承受許多壓力，就算不擅長，依舊希望自己做到最好，但卻相當沒自信，直到她開始失眠、掉髮，對食物失去興趣，更經常出現片段性失憶時，她才驚覺自己有狀況了，該求助專業幫助。

▲曾之喬19歲陷憂鬱症。（圖／翻攝自YouTube）

曾之喬小小年紀就爆紅，伴隨而來的知名度和關注，讓好勝的她，壓力排山倒海而來，成名太快，導致她得失心重，她坦言自己曾萌生退意，「我不想做這個行業（演藝圈）了」，她認為自己一輩子太傻，以為演藝圈就是一切，她無奈地說：「在外人眼中，根本不CARE你是什麼明星。」

▲曾之喬曾想過退出演藝圈。（圖／翻攝自YouTube）

走過情緒低谷的曾之喬，23歲時聽從心底的聲音，決定獨自一人去丹麥旅行，也因而成為人生中的轉捩點，現在更懂得傾聽自己聲音的她，也表示：「沒有很想要忘記以前的我自己。」並認為以前沒有自信的狀態，可以隨時提醒自己要保持謙虛，也讓人看到她堅強、正能量的另一面。

▲曾之喬希望不忘初衷。（圖／翻攝自YouTube）