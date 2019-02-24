穿球衣正妹現身看HBL！　一轉頭是零偽裝「天團女神」

記者許皓婷／綜合報導

Selina（任家萱）繼日前回到母校北一女中，激勵8強之列的學妹們在HBL（高中籃球聯賽）奪得佳績後，23日便直接到台北體育館，現身支持學妹們的比賽，她更興奮地穿上專屬球衣在台下應援。

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▲Selina日前回母校北一女打球 。（圖／nike提供）



Selina23日現身台北體育館，觀賞HBL球賽，更特地穿上北一女中駱燕萍教練帶領隊員，送給她的專屬北一女校隊球衣，用行動力挺學妹們，她開心地表示：「大學姊第一次在現場看，替北一女學妹們加油！」她也透露自己雖然感冒，但還是忍不住尖叫歡呼。

▲Selina看HBL球賽。（圖／翻攝自IG／Selina）



而Selina首次到場觀賞HBL球賽，被現場青春洋溢氛圍感染的她，也興奮地分享心情，「這麼熱血的青春，你們別錯過啦」，更不忘對學妹們打氣喊話：「明後天還有兩場比賽，加油喔！」只見她穿著印有北一女中的訂製球衣，手裡拿著加油棒，替場上的學妹加油。

▲Selina幫北一女學妹加油。（圖／翻攝自IG／Selina）



【SelinaIG全文】

大學姊第一次在現場看#一生只有一次hbl

替北一女學妹們加油

雖然感冒不停咳嗽（有用手帕捂嘴）

還是忍不住尖叫歡呼

這麼熱血的青春，你們別錯過啦！❤

明後天還有兩場比賽，加油喔

#nike

#一生只有一次hbl