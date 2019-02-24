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梁詠琪素顏真面目曝光！美肌一關「臉上1特徵現形」網看傻：OMG

記者許皓婷／綜合報導

藝人梁詠琪（Gigi）出道多年，唱紅許多膾炙人口的歌曲，更跨足電影圈，演技實力有目共睹。她近年進入家庭，升格為人妻、人母，但依舊保養得非常好，近日更大方曬出自己的素顏照，讓網友看了直呼天生麗質。

▲梁詠琪素顏。（圖／翻攝自IG／梁詠琪）

▲梁詠琪影、視、歌三棲，受大票粉絲喜愛。（圖／翻攝自IG／梁詠琪）

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梁詠琪擁有一雙大眼睛，總是留著一頭短髮的她，清新形象深植人心，她22日在IG上PO文：「週末福利～送大家一張睡前素顏自拍！」並大方地曬出自己的素顏模樣，只見褪去了濃妝後的她，皮膚狀態非常好，更增添了幾分清秀的少女感。

而相較於平時濃妝散發出的成熟韻味，梁詠琪素顏清新的模樣曝光後，也讓網友看了紛紛大讚：「素顏都這麼美！看來以後都不用化妝啦」、「天生麗質❤」、「天阿皮膚超好」，她更透露自己的眉毛是自然粗，讓粉絲羨慕不已，「粗眉竟然是天生的」、「眉毛粗真好」。

▲梁詠琪素顏。（圖／翻攝自IG／梁詠琪）

▲梁詠琪大方曬出素顏。（圖／翻攝自IG／梁詠琪）

事實上，梁詠琪不只素顏美貌令人稱羨，家庭生活也非常美滿，她2011年與西班牙籍老公Sergio結婚後，生下混血女兒Sofia，升格為人母的她，也經常透過社群網站分享育兒點滴，一家三口非常幸福。

▲梁詠琪素顏。（圖／翻攝自IG／梁詠琪）

▲梁詠琪和老公婚後育有一女。（圖／翻攝自IG／梁詠琪）

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