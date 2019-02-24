61歲蔡琴「螢光粉口紅」登熱搜！　綜合6色調色：你買不到

記者關韶文／台北報導

蔡琴受邀湖南衛視元宵晚會，以自己獨門調色6次而釀製出的唇色，意外風靡大陸，成為元宵檔期熱搜上的絕對亮點！蔡琴當晚的唇色被封為「死亡芭比粉」，在網路爆紅後，蔡琴本尊親錄視頻：「這個顏色你們絕對買不到！」

蔡琴堅守音樂崗位40年，但也顯然不按牌理出牌、堅持走自己的路。元宵晚會上，蔡琴的口紅色成為眾人關注的焦點，有「央視第一美主持人」之稱的朱迅在主持晚會時的「死亡芭比粉」唇色先引起話題，朱迅是為了搭配衣服，才塗抹這款口紅，沒想到在湖南衛視元宵喜樂會中，蔡琴塗抹的口紅與朱迅的色號相同，人生處處充滿巧合。

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▲▼蔡琴螢光粉色口紅登上熱搜。（圖／星世代提供）

蔡琴抹「死亡芭比粉」口紅是為了搭配淡紅色禮服，61歲的她狀態極好，不僅風韻猶存，而且笑的時候幾乎看不到什麼皺紋，關鍵臉還不僵硬，果然時間變化的只是年齡，不是容貌，實在令人羨慕不已。蔡琴的螢光粉口紅成為熱搜，不過她說，她的口紅有錢也買不到，知道原因後發現她真的沒有在開玩笑！

蔡琴親上火線發佈小視頻說明，並訝異：「萬萬沒想到，大家討論的不是我的歌，竟然是我的口紅，還給它取了名字叫『死亡芭比粉』。但這個顏色你們絕對買不到，因為每次我的口紅都要調6到10種顏色，這回是調了6種顏色，才出現了這個效果。」



