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ITZY彩鈴遭攻擊外貌　媽心痛現身：不要傷害我的孩子

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名經紀公司JYP娛樂睽違3年，再度推出新女團「ITZY」，由藝智、LiA、柳真、彩鈴、俞娜5名成員組成，短短9天內拿下一位，成為2019年上半年最受討論的女團。知名度增高，惡評也接踵而來，年僅17歲的彩鈴遭酸民攻擊外表，迫使她媽媽親自現身面對網路評論，心痛喊話：「不要傷害我的孩子，拜託！」

▲▼ITZY出道短短9天拿下一位。（圖／翻攝自Pann、IG）

▲ITZY出道短短9天拿下一位。（圖／翻攝自Pann、IG）

彩鈴身為女團「ITZY」成員之一，她的親姐姐是IZ*ONE李彩讌，頂著姊姊的光環出道，團體未亮相前就已備受討論。近來，卻有網友在網路上攻擊她的長相，一名自稱是彩鈴媽媽的人回覆留言，字句間充滿心疼、無奈，很快就引起粉絲討論。

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▲▼ITZY彩鈴遭攻擊外貌，媽心痛現身。（圖／翻攝自Pann、IG）

▲▼ITZY彩鈴遭攻擊外貌，媽心痛現身。（圖／翻攝自Pann、IG）

▲▼ITZY彩鈴遭攻擊外貌　媽心痛現身：拜託，別傷害我的孩子（圖／翻攝自Pann、IG）

一名自稱彩鈴媽媽的人現身在網路上，她心疼表示「對於一個才剛要出道的孩子來說，你說的話很容易就傷害到彩鈴了，她對我來說，是比任何人都珍貴的孩子。」彩鈴年僅19歲（台灣年齡17歲），卻只是因為臉蛋就被評論，讓媽媽感到心痛，「每個人都有不同魅力，風格也會不一樣，我的孩子很善良、珍貴，卻無緣無故遭受謾罵，這讓我很傷心、心痛、生氣。」

彩鈴媽不期望酸民喜歡女兒，但也不希望酸民無故謾罵，「不要傷害我的孩子，拜託。」留言裡說出媽媽心疼子女的心聲。事實上，ITZY出道以來在短短9天內拿下一位，歌唱、跳舞實力兼具的她們受到很多粉絲愛戴，留言曝光後，吸引許多歌迷替媽媽加油打氣，希望她不要被酸民影響。

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