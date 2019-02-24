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《一吻定情》票房大賣！　徐佳瑩有望成「下一個小幸運」

記者關韶文／台北報導

火紅電影《一吻定情》票房開出紅盤，劇組也看準LaLa獨特口氣的魅力唱腔，請到知名製作人JerryC 量身訂做電影主題曲《真的傻》，一上線立即攻佔數位線上平台冠軍，成功引起劇迷討論，再次證明LaLa的超高人氣。

徐佳瑩的深情演繹搭配電影充滿少女情懷的酸甜情節，讓眾多戲迷無限循環掉入電影劇情中無法自拔，不少網友留言歌詞太有感觸﻿，「第一次聽就愛上了」﻿，還有粉絲直言聽到想哭，「LaLa最厲害的就是，聽著口吻那麼平淡，卻又那麼深刻。字字唱進心裡，聽一次就忘不了 這首歌真的好棒」。﻿

▲▼徐佳瑩。（圖／亞神提供）

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▲徐佳瑩赴澳門工作，聽到新歌好成績，開心吃蛋塔。（圖／亞神提供）

徐佳瑩回憶當初配唱時，跟著劇情與畫面細細揣摩，「彷彿回到初次戀愛時，各種酸甜苦辣的情境」。製作人JerryC也大讚LaLa歌唱上所需的各種能力都已非常成熟，「LaLa是那種一開口，你就知道什麼都不用特別解釋的音樂人，她完全知道你要什麼，而也很強大地在最短時間呈現你腦裡想像的模樣。」

《是日救星》系列巡迴演唱會完美落幕後，除了影視歌曲邀約不斷，商演、活動與各大音樂節也讓 LaLa馬不停蹄。繁忙日程中，LaLa依然不忘持續創作寫歌，希望盡快帶給歌迷耳目一新的好作品。

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