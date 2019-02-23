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南美女友哈韓強逼染金髮、畫眼線！歐巴怒控「買拉麵接近我」

蘭妮小姐的泡菜國觀察日誌 蘭妮小姐

蘭妮小姐，本名林芳穎，政大廣電系畢業，現任三立國際新聞記者。因Supe..

文／蘭妮小姐

週末在《朝鮮日報》看到這則報導滿有趣的，來跟大家分享。

韓風席捲全球已經不是新聞，以前的情況比較多是迷妹從追星開始，對韓國產生好感，進而夢想和韓國歐巴交往，這個情況到了南美洲有些變調。報導裡的「受害歐巴」出面受訪，說自己只是當地女友的「裝飾品」而已，到底怎麼回事？

▲韓流狂襲南美，連SM娛樂也在智利辦過家族演唱會。（圖／翻攝自始源IG）

▲南美瘋韓流，SM娛樂也在智利辦過家族演唱會。（圖／翻攝自始源IG）

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一位在秘魯當地住了10年的金先生說，去年夏天他在秘魯和一位當地女子交往，對方是一位年僅20歲的年輕女生，她在買韓國泡麵時看到這位金先生，對他產生好感主動和他攀談，展開積極的追求攻勢，金先生便對她敞開心扉，沒想到這不是一段浪漫戀曲，而是悲劇的開始！

這位祕魯女生先是要求金先生戴上韓星流行的帽子，還要他把頭髮染成黃色、灰色，減肥、運動、上健身房練成結實肌肉，甚至還要金先生「上妝、畫眼線」；和秘魯女生的朋友聚會時，她要求金先生戴上深色墨鏡和帽子等等，總之就是把男友當成韓星打扮，再帶給朋友炫耀！

（圖／翻攝自官網、IG、臉書）

▲GD帶起男生畫眼線風潮，變換髮色更是家常便飯。（圖／翻攝自BIGBANG官網、GD IG）

而女生的朋友總是會問：「去首爾真的能見到防彈少年團嗎？」、「EXO伯賢出生地京畿道富川是個怎樣的村子？」，其實金先生對Kpop真的沒有太大興趣，於是和秘魯女友漸行漸遠...

金先生曾經對秘魯女友提問：如果我不是韓國人的話就不會接近我了吧？秘魯女友什麼話也沒說，交往僅僅3個月，金先生就宣告分手，但秘魯女生也不是省油的燈，她的臉書立刻就上傳了另一位韓國男友的照片！

這樣的「受害歐巴」還不只一位，專家形容這些歐巴被當作南美女性的「飾品」，以一次性消費的心態跟他們交往：用完即丟。她們的想法是，『在這些熱愛Kpop的朋友圈裡面，我可是交往到一位真正的韓國人呢！』交到韓國歐巴就可以向朋友炫耀，根本不是什麼真愛來著。

▲Super Junior進軍拉丁市場。（圖／翻攝自Super Junior臉書）

▲Super Junior看準南美吹韓風，也與拉丁女歌手合作。（圖／翻攝自Super Junior臉書）

報導裡還有另一位住在委內瑞拉的南先生，他也是在臉書上被當地女子以臉書私訊問「是韓國人嗎？」，基於好奇心見面進而交往，結果見面的時候，女友只是一直問他關於韓國的問題，像是「有看過演員金秀賢本人嗎？」南先生氣得問女友說：「你對我本人一點都不好奇嗎？」、「你不知道韓國人會生氣嗎？」然後就提分手了...

以前聽到比較多的故事，是部分韓國歐巴利用迷妹喜歡韓國人而騙財騙色，受害的都是女生居多，沒想到到了南美變成韓國歐巴受歡迎，最後卻是被利用了。

姑且不論故事真假，我相信還是有一些人對偶像抱有幻想，同時也對韓國男生有好感，但是請大家謹記，好人壞人每一國都有，不需要對韓國歐巴存有太多綺麗的夢幻泡泡，或只是因為對方是韓國人就沖昏頭了。偶爾在中韓文交流社團看到騙色的韓國男生被舉發，覺得利用人家對於偶像的喜愛而欺騙真的很可惡啊！

蘭妮小姐，本名林芳穎，政大廣電系畢業，現任三立國際新聞記者。因Super Junior開始學韓文，曾在韓國首爾旅居一年半，擔任科技新創公司大中華區行銷經理，從迷妹變身韓國OL，長期關注韓國脈動。本文由【Hallo Laney 蘭妮小姐】授權提供

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關鍵字

南美, Kpop, 韓流, 日韓風

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