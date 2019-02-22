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許凱皓接受大5歲姐弟戀　使出「小狗眼」玉兔羞爆

記者林彥君／台北報導

「Locking小王子」許凱皓日前上17直播節目《趣你的娛樂》，許凱皓因上大陸選秀節目《偶像練習生》有高人氣，近期發行單曲《嘟嘟嘟》和首本寫真書《戀習男友》，玉兔透露，事前知道許凱皓要來，主動幫海芬代班主持。玉兔害羞說，許凱皓會讓女生想要照顧他，眼神看起來很無辜，「是眼角下垂的小狗眼。」

▲▼許凱皓。（圖／趣你的娛樂提供）

▲黃鴻升、許凱皓和玉兔。（圖／趣你的娛樂提供）
 
主持人黃鴻升喜歡Locking，他常在Locking的影片看到許凱皓，聽到許凱皓發片嚇一跳，許凱皓說：「我一直都在跳舞，很想嘗試唱歌，結果邊唱邊跳跟我想像的不太一樣，不但要注意Key，又要讓人覺得我跳舞厲害，很難抓到平衡點。」坦言他在上《偶像練習生》之前是完全不敢唱歌。
 
許凱皓透露，自己在談戀愛的時候是霸氣類型的情人，「屬於霸氣總裁型，會管女朋友，如果女友跟其他男生單獨出去，我會在意。」許凱皓坦言自己可接受的年齡範圍大概在自己年紀的上下5歲，許凱皓目前26歲，可以接受女生對象範圍在21歲到31歲。

玉兔好奇許凱皓對女生做過最浪漫的事是什麼？許凱皓說，自己的浪漫都是在小地方，女方喜歡什麼都會記下來，「可能生病了，我會去幫她買藥然後偷偷準備給她。」

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▲▼許凱皓。（圖／趣你的娛樂提供）

▲許凱皓和黃鴻升手比愛心。（圖／趣你的娛樂提供）

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