「天生不會痛」的英雄！印度神片《跳痛先生》觀眾笑到並軌

記者洪文／綜合報導



印度勵志電影《跳痛先生》去年拿到多倫多影展獲得午夜單元觀眾票選獎，更在各大影展好評不斷，出人意料之外的瘋狂劇情，許多觀眾拍手叫好，尤其電影結束後引發高分貝歡呼，口碑爆棚。

▲ 《跳痛先生》劇照。（圖／華映提供，以下同）



《跳痛先生》聚焦一個天生沒有痛覺的男孩，其實是患了「天生性痛覺不敏感症」的罕見疾病，完全不會有痛的反應，竟讓他從小就成為同學霸凌對像，但他非但不害怕，在老頑童外公的影響下，懷抱著正義夢想，還展開了一場用看武打電影錄影帶的自我修練之路，也迎來了不可思議的人生經歷，及一場驗證一身武藝的史詩級大戰。

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但天生不會痛的少年也是有人生罩門，必需「沒事多喝水，多喝水沒事」，以免沒有口渴感導至自己脫水昏倒，所以他總是揹著水袋出門，還有從小面對家人呵護但同學欺負而養成的古靈精怪個性，一開口就是讓人噴飯的自言自語式白爛話，再加上怎麼打都不會痛的身體，更能做出各種功夫高手的動作，讓他有如印度版的「死侍」！都以自己的正義準則和方式，努力又搞笑的去實現自己的理想。





導演瓦桑巴拉大膽啟用新人阿希馬努達西尼扮演全片靈魂人物，他一反印度片男星能歌善舞的模式，一出場便是大秀一身「武」功，硬氣表現出色，讓他在去年底獲得澳門電影節最佳新演員的肯定。

《跳痛先生》充滿各種瘋狂的KUSO風格，遊走在殘忍暴力美學及無厘頭搞笑之間，導演瓦桑巴拉表示這部作品是向B級電影致敬之作，「B級電影永遠讓我心動，也永遠會是我創作的片型。」



《跳痛先生》預計3月22日在台上映。