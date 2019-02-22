ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「天生不會痛」的英雄！印度神片《跳痛先生》觀眾笑到並軌

記者洪文／綜合報導
 
印度勵志電影《跳痛先生》去年拿到多倫多影展獲得午夜單元觀眾票選獎，更在各大影展好評不斷，出人意料之外的瘋狂劇情，許多觀眾拍手叫好，尤其電影結束後引發高分貝歡呼，口碑爆棚。

▲▼ 《跳痛先生》劇照。（圖／華映提供）

▲ 《跳痛先生》劇照。（圖／華映提供，以下同）

《跳痛先生》聚焦一個天生沒有痛覺的男孩，其實是患了「天生性痛覺不敏感症」的罕見疾病，完全不會有痛的反應，竟讓他從小就成為同學霸凌對像，但他非但不害怕，在老頑童外公的影響下，懷抱著正義夢想，還展開了一場用看武打電影錄影帶的自我修練之路，也迎來了不可思議的人生經歷，及一場驗證一身武藝的史詩級大戰。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 《跳痛先生》劇照。（圖／華映提供）
 
但天生不會痛的少年也是有人生罩門，必需「沒事多喝水，多喝水沒事」，以免沒有口渴感導至自己脫水昏倒，所以他總是揹著水袋出門，還有從小面對家人呵護但同學欺負而養成的古靈精怪個性，一開口就是讓人噴飯的自言自語式白爛話，再加上怎麼打都不會痛的身體，更能做出各種功夫高手的動作，讓他有如印度版的「死侍」！都以自己的正義準則和方式，努力又搞笑的去實現自己的理想。

▲▼ 《跳痛先生》劇照。（圖／華映提供）
 
導演瓦桑巴拉大膽啟用新人阿希馬努達西尼扮演全片靈魂人物，他一反印度片男星能歌善舞的模式，一出場便是大秀一身「武」功，硬氣表現出色，讓他在去年底獲得澳門電影節最佳新演員的肯定。

《跳痛先生》充滿各種瘋狂的KUSO風格，遊走在殘忍暴力美學及無厘頭搞笑之間，導演瓦桑巴拉表示這部作品是向B級電影致敬之作，「B級電影永遠讓我心動，也永遠會是我創作的片型。」
 
《跳痛先生》預計3月22日在台上映。

許瑋甯「空中吃湯圓」超神　 網友狂Replay：太猛啦

推薦閱讀

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

唯一失眠因為她！吳宗憲「我好心疼」　Sandy發火走心了：豬男

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

唯一失眠因為她！吳宗憲「我好心疼」　Sandy發火走心了：豬男

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

跳痛先生, 天生性痛覺不敏感症

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《黃金瞳》定檔日曝光！張藝興角色開外掛　李榮浩驚喜客串
  2. 床戲悲劇！胖艾咪「兩片指甲剝落」　忍痛撲上肌肉男星
  3. 「天生不會痛」的英雄！印度神片《跳痛先生》觀眾笑到並軌
  4. 2月陸劇渣男奪天下！　《東宮》忘川虐到心肝痛…這5部開播追定啦
  5. 陪生病毛孩吃飯被狂催！　邵庭直播中「被網友1句話擊爆」真動怒：白目
  6. 許凱皓接受大5歲姐弟戀　使出「小狗眼」玉兔羞爆
  7. 小鬼上《偶練》辛酸曝光！　媽心疼「他深夜偷躲廁所爆哭」
  8. 資優生就是任性！她們猛K台詞…李燕竟在做這件事
  9. 《一吻定情》電影找王大陸林允演出！「原版湘琴」林依晨力挺說話了
  10. 四葉草客串泰國片《限時好友》　女主角抱怨：搶走目光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366