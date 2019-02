娛樂中心/綜合報導

南韓三大經紀公司旗下新生代女子團體「BLACKPINK」,出道短短2年多時間,目前發行過的單曲每首都有破億觀看次數,她們更是在2018年11月時登上首爾指標性場地-奧林匹克公園體操競技館開唱,並以首爾為出發點展開世界巡迴演唱會「BLACKPINK 2019 WORLD TOUR [IN YOUR AREA]」。挾帶這股高人氣氣勢,將在3月3日來台舉辦台北站巡演。



▲BLACKPINK 3月林口體育館開唱。(圖/Live Nation Taiwan理想國提供)

BLACKPINK《2018 TOUR [IN YOUR AREA]》從首爾開始,到曼谷、雅加達、香港、馬尼拉、新加坡和吉隆坡等城市,而台北則是巡迴的最後一站。她們在演唱會中,除了會帶來LIVE BAND演出經典歌曲外,也會準備各具特色的SOLO舞台,並增加延伸台近距離與觀眾互動,都令粉絲非常期待。



▲BLACKPINK。(圖/翻攝自BLACKPINK IG、IME提供)

▲BLACKPINK 即將在台開唱。(圖/Live Nation Taiwan理想國提供)

==== 快來參加活動!送你《BLACKPINK 2019 WORLD TOUR TAIPEI 》門票====

◎活動時間:2月23日(六)至 2月26日(二)12:00止

活動辦法:

1. 加入「韓星爆爆」粉絲團

2. 請在FB貼文下方留言回答:「 想聽到Black Pink在演唱會上唱哪首歌? 」

◎得獎獎項:

《BLACKPINK 2019 WORLD TOUR [IN YOUR AREA] TAIPEI with KIA》門票,共2組(價值5,800元)

◎得獎公布:2月26日(二)14:00公布於本活動頁面

◎領獎方式:

1.得獎人請臉書私訊ETtoday韓星爆爆粉絲團,留言寫下贈獎項目,提供真實姓名、手機號碼和身份證字號,同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用。

本活動請於2月26日(二)前回覆資料,逾時未領取將喪失得獎資格,票券作廢處理。若無法領取者,則視同放棄。若發現將票券做2度販售的動作,也將取消資格。

2.領獎方式:攜帶個人身分證或健保卡,至林口體育館現場領取,證件提供現場核對領取資格,核對後歸還。得獎者可於開演前一小時領取。如遇天災停班課、國定假日等不開放領取。

3.本活動因故無法進行時,主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利,如有未盡事宜,悉依主辦單位相關規定或解釋辦理,並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話:02-5555-6366#7007 地址:台北市南港區重陽路72號1F