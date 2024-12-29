記者張筱涵／綜合報導

《魷魚遊戲2》全集上線後，很快就受到各地熱烈討論，尤其這季有許多大咖加入，更是將討論度推向更高，其中一名參賽者「世美」遇強則強，遇弱則弱，且一頭俐落短髮配上鼻環，更是散發帥氣魅力，而她其實就是今年25歲的演員元志安。

▲▼《魷魚遊戲2》中的「短髮鼻環妹」世美受到矚目。（圖／翻攝自theqoo）



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南韓網友以「在《魷魚遊戲2》裡因長得太好看而反應很好的角色」為題發文，內文提到的就是短髮鼻環帥妹世美，不只如此，她連中低音也充滿魅力，而她其實就是出道年僅3年的新人演員元志安，以往都是長髮造型的她，這次的破格變身讓許多人一時認不出來。

▲飾演世美的演員是今年25歲的元志安。（圖／翻攝自theqoo）



當網友們得知世美就是元志安時都相當驚訝，「長髮的時候很有秀智的味道」、「我有看《D.P》但沒認出來欸」、「哇！她在《D.P》就很有魅力了」、「元志安整個人氣質超棒的，不論在哪裡出場都很有魅力」、「嗓音也是一絕啊」、「跟原本的造型完全不一樣了呢！在造型面真的做了超大的突破」。

元志安受訪時就提到，為了這次飾演《魷魚遊戲2》世美，剪去了多年以來的長髮，有趣的是，從小到大都是過肩長髮的她，其實原本就有想要嘗試短髮造型，結果剛好接到了這個角色：「剪髮後發現管理起來比想像中更難，但這也是一次難得的嘗試。」

導演黃東赫曾提到，《魷魚遊戲》第二季增加了參賽者投票的設定，參賽者需決定是否繼續遊戲，從而引發內部衝突。對此，元志安表示：「這次的故事除了生存本能外，還聚焦於團隊內部的矛盾，讓角色關係更加複雜。」

▲元志安出道作是《D.P：逃兵追緝令》。（圖／翻攝自theqoo）



元志安還分享了自己如何融入角色：「這次我不需要從個人經歷中尋找靈感，因為拍攝現場的遊戲佈景讓人身歷其境，每個瞬間都像是真實參與遊戲一樣。」在拍攝過程中能與李政宰、李炳憲等多位實力派演員合作非常愉快：「大家在漫長的等待時間中建立了深厚友誼，這是我從這部作品中獲得的最珍貴的收穫。」

對於未來的期待，元志安坦言：「這是我第一次參與全球矚目的作品，雖然無法預測會有什麼改變，但我會保持健康和清晰的心態，繼續專注於自己的工作。」

其實，元志安的演藝生涯起步於2021年的《D.P：逃兵追緝令》，她將這部作品視為自己的轉捩點：「當時我還是沒有經紀公司的大學生，是導演介紹我進入了現在的公司，讓我有機會踏入演藝圈。」

在訪問的最後，元志安被問到新年新希望的時候，笑稱：「希望能持續做上癮的瑜伽，並順利完成剩下的拍攝工作，以前會寫下詳細的新年計劃，但到最後常常連紙都找不到了，所以現在會對著月亮在心裡祈願，內容總是一樣的，『請保護我的家人和周圍人健康平安』。」

▲元志安私下是愛笑的可愛女孩。（圖／翻攝自instagram／wonjianolive）