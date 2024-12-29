ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《魷魚遊戲2》短髮鼻環妹太帥！元志安《D.P》出道　為戲剪25年長髮

記者張筱涵／綜合報導

《魷魚遊戲2》全集上線後，很快就受到各地熱烈討論，尤其這季有許多大咖加入，更是將討論度推向更高，其中一名參賽者「世美」遇強則強，遇弱則弱，且一頭俐落短髮配上鼻環，更是散發帥氣魅力，而她其實就是今年25歲的演員元志安。

▲▼元志安。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼《魷魚遊戲2》中的「短髮鼻環妹」世美受到矚目。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼元志安。（圖／翻攝自theqoo）

[廣告]請繼續往下閱讀...

南韓網友以「在《魷魚遊戲2》裡因長得太好看而反應很好的角色」為題發文，內文提到的就是短髮鼻環帥妹世美，不只如此，她連中低音也充滿魅力，而她其實就是出道年僅3年的新人演員元志安，以往都是長髮造型的她，這次的破格變身讓許多人一時認不出來。

▲▼元志安。（圖／翻攝自theqoo）

▲飾演世美的演員是今年25歲的元志安。（圖／翻攝自theqoo）

當網友們得知世美就是元志安時都相當驚訝，「長髮的時候很有秀智的味道」、「我有看《D.P》但沒認出來欸」、「哇！她在《D.P》就很有魅力了」、「元志安整個人氣質超棒的，不論在哪裡出場都很有魅力」、「嗓音也是一絕啊」、「跟原本的造型完全不一樣了呢！在造型面真的做了超大的突破」。

元志安受訪時就提到，為了這次飾演《魷魚遊戲2》世美，剪去了多年以來的長髮，有趣的是，從小到大都是過肩長髮的她，其實原本就有想要嘗試短髮造型，結果剛好接到了這個角色：「剪髮後發現管理起來比想像中更難，但這也是一次難得的嘗試。」

導演黃東赫曾提到，《魷魚遊戲》第二季增加了參賽者投票的設定，參賽者需決定是否繼續遊戲，從而引發內部衝突。對此，元志安表示：「這次的故事除了生存本能外，還聚焦於團隊內部的矛盾，讓角色關係更加複雜。」

▲飾演世美的演員是今年25歲的元志安。（圖／翻攝自theqoo）

▲元志安出道作是《D.P：逃兵追緝令》。（圖／翻攝自theqoo）

元志安還分享了自己如何融入角色：「這次我不需要從個人經歷中尋找靈感，因為拍攝現場的遊戲佈景讓人身歷其境，每個瞬間都像是真實參與遊戲一樣。」在拍攝過程中能與李政宰、李炳憲等多位實力派演員合作非常愉快：「大家在漫長的等待時間中建立了深厚友誼，這是我從這部作品中獲得的最珍貴的收穫。」

對於未來的期待，元志安坦言：「這是我第一次參與全球矚目的作品，雖然無法預測會有什麼改變，但我會保持健康和清晰的心態，繼續專注於自己的工作。」

其實，元志安的演藝生涯起步於2021年的《D.P：逃兵追緝令》，她將這部作品視為自己的轉捩點：「當時我還是沒有經紀公司的大學生，是導演介紹我進入了現在的公司，讓我有機會踏入演藝圈。」

在訪問的最後，元志安被問到新年新希望的時候，笑稱：「希望能持續做上癮的瑜伽，並順利完成剩下的拍攝工作，以前會寫下詳細的新年計劃，但到最後常常連紙都找不到了，所以現在會對著月亮在心裡祈願，內容總是一樣的，『請保護我的家人和周圍人健康平安』。」

▲飾演世美的演員是今年25歲的元志安。（圖／翻攝自instagram／wonjianolive）

▲元志安私下是愛笑的可愛女孩。（圖／翻攝自instagram／wonjianolive）

 ►《魷魚2》其實沒失敗！上線1天超猛成績攤開　網驚呆：大家都在看

►女星追《魷魚2》狂睡著「3集花6小時」　認失去新鮮感：節奏不夠好

►《魷魚2》節奏慢被全球罵爆！導演發聲了：第三季更好看　「他」是關鍵

►T.O.P《魷魚2》跳舞動作好眼熟！「2片段瘋傳」鐵粉看哭：是BIGBANG的歌

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

張惠妹大巨蛋第三場才唱6首歌　突喊「我累了」：先走了

張惠妹大巨蛋第三場才唱6首歌　突喊「我累了」：先走了

閨蜜心疼：趙露思早在上個月就不對勁！　代報平安「曝復健進度」

閨蜜心疼：趙露思早在上個月就不對勁！　代報平安「曝復健進度」

趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！老闆還在旅遊　粉絲洗版開罵

趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！老闆還在旅遊　粉絲洗版開罵

趙露思重病休養有端倪！曾公開吐露「非常不想做這行」：我不快樂

趙露思重病休養有端倪！曾公開吐露「非常不想做這行」：我不快樂

納豆依依7年前被看衰「結婚就吃包皮」　她翻出截圖不忍了：記得履行

納豆依依7年前被看衰「結婚就吃包皮」　她翻出截圖不忍了：記得履行

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

羅志祥不忍了！　演唱會上宣布「拒提這3字」：今晚都不會說

羅志祥不忍了！　演唱會上宣布「拒提這3字」：今晚都不會說

趙薇前夫被爆「婚內出軌生子」還拖著不簽字！　離婚時間軸曝光

趙薇前夫被爆「婚內出軌生子」還拖著不簽字！　離婚時間軸曝光

快訊／辣模文佳菲遭指「鄭雨盛砲友」不忍了　揭交往時間

快訊／辣模文佳菲遭指「鄭雨盛砲友」不忍了　揭交往時間

愛雅嫁了「《大學生》班底幾乎到齊」！合照超壯觀：17年友情太強大

愛雅嫁了「《大學生》班底幾乎到齊」！合照超壯觀：17年友情太強大

《魷魚2》節奏慢被全球罵爆！導演發聲了：第三季更好看　「他」是關鍵

《魷魚2》節奏慢被全球罵爆！導演發聲了：第三季更好看　「他」是關鍵

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

張惠妹大巨蛋第三場才唱6首歌　突喊「我累了」：先走了

閨蜜心疼：趙露思早在上個月就不對勁！　代報平安「曝復健進度」

趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！老闆還在旅遊　粉絲洗版開罵

趙露思重病休養有端倪！曾公開吐露「非常不想做這行」：我不快樂

納豆依依7年前被看衰「結婚就吃包皮」　她翻出截圖不忍了：記得履行

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

羅志祥不忍了！　演唱會上宣布「拒提這3字」：今晚都不會說

趙薇前夫被爆「婚內出軌生子」還拖著不簽字！　離婚時間軸曝光

快訊／辣模文佳菲遭指「鄭雨盛砲友」不忍了　揭交往時間

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

魷魚遊戲2

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《星光閃耀的少年》9人出道曝光！台男孩奪第7名　翰潔4次挑戰成功
  2. 《魷魚2》短髮鼻環妹太帥！元志安《D.P》出道　為戲剪25年長髮
  3. 趙薇離婚「昔日夜會鮮肉富少」被拍！　4年前早刪光富商老公照
  4. 女網紅洗澡水「1年半沒換」噁爆！　她泡黑水狂推：這能抑制細菌
  5. 小孟老師／12月29日星座運勢　金牛帶上紅色「收穫財運」
  6. 閨蜜心疼：趙露思早在上個月就不對勁！　代報平安「曝復健進度」
  7. 加拿大超模黛爾哈頓「一氧化碳中毒」離世！　疑因天冷暖氣故障
  8. 基努李維親曝回歸《捍衛任務5》可能性！　認身體狀況扛不住了
  9. 五月天阿信：終於回台灣！　桃園2.5萬人對尬張惠妹：讓大巨蛋震起來　
  10. 納豆依依7年前被看衰「結婚就吃包皮」　她翻出截圖不忍了：記得履行

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366