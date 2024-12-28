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加拿大超模黛爾哈頓「一氧化碳中毒」離世！　疑因天冷暖氣故障

記者劉宛欣／綜合報導

加拿大70、80年代知名超模黛爾哈頓（Dale Haddon）27日傳出因一氧化碳中毒而離世的遺憾消息，享壽76歲。

根據外媒報導，黛爾哈頓27日上午在美國賓州巴克斯縣索爾伯里鎮的住家中，因一氧化碳中毒不幸去世。她過去曾登上《Vogue》、《Elle》等多本時尚雜誌封面，是當時炙手可熱的時尚女星。報導中還指出，事發地為黛爾哈頓女兒瑞安哈頓（Ryan Haddon）與女婿、演員馬克布魯卡斯（Marc Blucas）的住家之中。

▲黛爾哈頓（Dale Haddon）離世。（圖／達志圖庫）

▲黛爾哈頓（Dale Haddon）離世。（圖／達志圖庫）

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警方透露27日清晨接獲報案，得知一名76歲男子在公寓一樓昏迷不醒。救護人員將男子送醫後，才在二樓發現失去意識的黛爾哈頓，最終搶救不及，當場宣布死亡。事發當時，建築內的一氧化碳濃度高到就連到場執勤的兩名醫護人員、一名警員，都因吸入過多而感到不適，所幸3人在治療後已無大礙。初步調查報告指出，事故原因被認為是暖氣裝置故障，導致一氧化碳大量外洩。

▲事發地點在黛爾哈頓的女兒與女婿家中。（圖／翻攝YouTube／6abc Philadelphia）

▲事發地點在黛爾哈頓的女兒與女婿家中。（圖／翻攝YouTube／6abc Philadelphia）

對於母親的驟逝，瑞安哈頓表達了喪母的哀痛，她形容母親是「一位十分強悍的女性，但也十分溫柔細心。她總是友善、體貼地對待所有人，她的離去就像地球上少了一道光」。

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