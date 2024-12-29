女網紅洗澡水「1年半沒換」噁爆！　她泡黑水狂推：這能抑制細菌

圖文／鏡週刊

正常人洗澡通常每天更換洗澡水，日本富士台美女主播山崎夕貴曾表示兩天換一次洗澡水，引發外界熱議。更令人震驚的是，一位自稱健康專家的日本女網紅聲稱自家洗澡水長達一年半都沒有更換，還堅稱這缸黑水是日本民間療法，可以抑制細菌，讓社會譁然。

日本一名女網紅cos2mos2在IG上分享了一項引發爭議的「發酵菰草浴療法」，她聲稱家中洗澡水已長達1年半未更換，洗澡水肉眼可見水質發黑、充滿雜質，可是她卻宣稱此方法能抑制細菌，還親身示範如何用這桶黑水洗澡。

菰草浴源自於日本的民間療法，透過將菰草粉加入熱水中，形成獨特的「菰草湯」。這種湯水不需要頻繁更換，每次沐浴前只需補充熱水，並適時添加菰草粉，再加熱即可持續享用。然而，許多當地網友對此說法抱持懷疑態度，認為「黑水」令人感到不衛生，且菰草浴抑制細菌的功效缺乏科學根據。部分網友更指出，長期不換浴缸水反而可能滋生更多細菌，對健康造成隱憂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

富士台美女主播山崎夕貴去年也曾在節目中透露每兩天才換一次洗澡水，引發網友正反意見。有人認為節省水費可以理解，但更多人擔心衛生問題，「髒了，還是該換吧，滋生細菌就不好了」。



更多鏡週刊報導

想吃姊妹丼 台南軍人強吻女友妹妹！爽4秒下場出爐