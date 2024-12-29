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閨蜜心疼：趙露思早在上個月就不對勁！　代報平安「曝復健進度」

記者張筱涵／綜合報導

大陸女星趙露思日前被拍到癱坐在輪椅上的照片，引發外界對其健康的關注。工作室於27日發聲明證實消息，並宣布趙露思暫時停工休養。根據相關爆料，趙露思因輿論壓力罹患憂鬱症，健康狀況令人擔憂。好友魏笑稍早發文報平安，希望能讓粉絲放心。

▲▼趙露思。（圖／翻攝自小紅書）

▲魏笑上傳趙露思坐在輪椅上看書的模樣。（圖／翻攝自小紅書）

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趙露思好友魏笑代替報平安，表示趙露思目前情況已有所好轉。她透露，早在趙露思生日（11月9日）時就察覺到異常：「已經感覺到她各方面有些不對勁了，後來進組，再到18號爆發，一直到現在她慢慢能說話，開始站起來做康復訓練。」

魏笑強調，趙露思目前正在醫院積極配合治療，情況雖稍有起色，但仍需進一步觀察。她也呼籲外界給予空間與時間，等待更明確的說明。「到現在為止，不該是作為朋友的我來跟大家說到底發生了什麼，也不該是露思來揭開傷口來說這些事情，希望會有人來負責和解釋。」

▲▼趙露思。（圖／翻攝自小紅書）

▲魏笑和趙露思現在都用聊天軟體溝通。（圖／翻攝自小紅書）

有消息指出，趙露思身高160公分，但體重已驟降至僅剩38公斤，瘦得骨頭清晰可見，身心健康狀況大受影響。狗仔更爆料，趙露思因與《戀人》劇組不和，加上長期承受輿論攻擊，導致健康狀況惡化，粉絲更氣憤質疑趙露思的老闆在此時出國旅遊，要求工作室出面給予說明。

【魏笑小紅書全文】

各位愛護擔心露思的朋友們，她委托我跟大家報個平安，希望能夠稍稍解一下大家的心寬。

但說實話從她生日開始，已經感覺到她各方面有些不對勁了。後來進組，再到18號爆發，一直到現在她慢慢能說話，開始站起來做康復訓練。我們所有人都已經非常非常慶幸和開心，這段時間在醫院積極配合治療，之前也有聽醫囑做住院的打算，但是這兩天的情況可能有所調整 。我希望，我們都希望，最後能有一個好的結果。關於病情 關於真相 到現在為止，不該是作為朋友的我來跟大家說到底發生了什麼，也不該是露思揭開傷口來說這些事情，希望會有人來負責和解釋。

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