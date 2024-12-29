小孟老師／12月29日星座運勢　金牛帶上紅色「收穫財運」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：蘊釀成功習慣

感情：好心情好戀情

財運：保持開放心態

幸運色：咖啡色

貴人：天秤

小人：天蠍

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：相信一切可能

感情：外出特殊機遇

財運：團隊合作賺錢

幸運色：橘色

貴人：射手

小人：金牛

天秤座

工作：順利取得訂單

感情：實現愛情美好

財運：豐盛獲利到來

幸運色：橘色

貴人：處女

小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：得到事業靈感

感情：可多向外活動

財運：有賺錢的機運

幸運色：綠色

貴人：巨蟹

小人：水瓶

金牛座

工作：夢想成為事業

感情：外出旅遊散心

財運：可以開始收穫

幸運色：紅色

貴人：獅子

小人：射手

處女座

工作：幫助他人成功

感情：約會不被干擾

財運：聽取眾人意見

幸運色：白色

貴人：水瓶

小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座

工作：凝聚員工向心

感情：獲得情感安慰

財運：繼續保持學習

幸運色：橙色

貴人：牡羊

小人：雙魚

天蠍座

工作：為想要而努力

感情：曖昧擦出火花

財運：努力持續賺錢

幸運色：黑色

貴人：魔羯

小人：巨蟹

雙魚座

工作：投入心血工作

感情：快樂歡愉無憂

財運：切勿進行合夥

幸運色：卡其色

貴人：金牛

小人：天秤

【火象星座】

牡羊座

工作：成功來自模仿

感情：跟人聯繫情感

財運：解除財務恐懼

幸運色：綠色

貴人：雙魚

小人：獅子

獅子座

工作：保持正向想法

感情：愛情風平浪靜

財運：注意進場時機

幸運色：紫色

貴人：雙子

小人：處女

射手座

工作：勇於追逐夢想

感情：愛情喜氣洋洋

財運：小心亦步亦趨

幸運色：棕色

貴人：天蠍

小人：雙子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。