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《星光閃耀的少年》9人出道曝光！「ZAI」翟浚安奪第7名　翰潔4次挑戰成功

記者張筱涵／綜合報導

選秀節目《星光閃耀的少年》於28日正式公布出道名單，其中包含來自台灣的20歲選手翟浚安（ZAI），以及四度挑戰選秀節目的翰潔，成功引發熱烈討論。

▲▼星光閃耀的少年。（圖／翻攝自X／Starlight_Boys_）

▲POLARIX名單出爐。（圖／翻攝自X／Starlight_Boys_）

《星光閃耀的少年》最終排名揭曉，出道成員依次為邵子恆、李埈赫、許世煥、新澈、楊斯維、翰潔、翟浚安、梁彤華和李多乙。消息一出，南韓網友紛紛對翰潔表達祝福，這次是他第4次參加選秀節目，終於獲得出道機會。「翰潔啊，希望這次可以跑活動了！嗚嗚」、「真的希望翰潔能順利走花路」、「翰潔，辛苦你了，加油！」等留言湧現，充分展現粉絲的支持與期待。

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台灣選手翟浚安的入選也備受關注。他在《星光閃耀的少年》第二次公演中憑藉饒舌與舞蹈專長拿下第一名，人氣迅速攀升。為了決賽，他每天進行大量排練與拍攝，展現了與隊友們全力以赴的拼勁。如今，他成功在海外實現出道夢，也讓支持者感到驕傲與欣慰。

由邵子恆、李埈赫、許世煥、新澈、楊斯維、翰潔、翟浚安、梁彤華和李多乙組成的期間限定團體正式命名為「POLARIX」，預計將於2025年出道，展開為期三年的活動，未來表現令人期待。

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