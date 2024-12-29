ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

趙薇離婚「昔日夜會鮮肉富少」被拍！　4年前早刪光富商老公照

趙薇與鮮肉一起逛超商。（圖／翻識自微博、報系資料照）

▲趙薇與鮮肉一起逛超商。（圖／翻識自微博、CTWANT提供）

圖文／CTWANT

大陸女星趙薇28日閃電宣布，早在多年前就和黃有龍離婚，大動作切割前夫，其實，鬧婚變已傳了多年，過去接受雜誌訪問時，她還悲觀用「灰色」形容愛情，趙薇甚至從2020年開始被直擊刪光夫妻合照，同一年還曾被捕捉到與年輕男子在日本料理店吃晚餐，男方的身份也遭起底。

趙薇2021年被大陸當局列為「劣跡藝人」遭封殺，從此消失螢光幕前。（圖／報系資料照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙薇2021年被大陸當局列為「劣跡藝人」遭封殺，從此消失螢光幕前。（圖／CTWANT提供）

趙薇因《還珠格格》一劇紅遍亞洲，2008年和地產大亨黃有龍結婚，曾是外界公認的模範夫妻，不過自2020年起，有細心網友發現，趙薇在社群平台上刪除了所有與丈夫相關照片，僅留下跟自己相關的動態，加上當時夫妻在網上互動冷淡，讓外界開始揣測兩人的婚姻是否出現裂痕。

趙薇與鮮肉一起逛超商。（圖／翻識自微博）

▲趙薇與鮮肉一起逛超商。（圖／翻識自微博）

對此，趙薇工作室當時發文回應，「捕風捉影累的慌，吃瓜謹慎，好好工作耶」，澄清傳聞。只是，趙薇滅完婚變傳言沒多久，接受雜誌專訪時，她卻悲觀地用「灰色」形容愛情，被問到「女導演應該去拍個皆大歡喜的愛情片」，趙薇則感嘆，「我就是去拍，也只是拍失敗的愛情」，引發外界聯想婚姻是否出狀況。

同樣在2020年，趙薇還被拍到與一名年輕男子在日本料理店共進晚餐，隨後一同搭車返回她的豪宅，同年9月，這名男子也被目擊與趙薇一起逛夜市，兩人互動親密。據了解，這位年輕人是叫做柯昱名的攝影師，出身富裕家庭，其母親是知名企業家，他曾在微博上分享和趙薇合作的攝影作品，趙薇還留言稱讚「加雞腿，拍得不錯小夥子」，對此，柯昱名回應，「謝謝姐，後續再努力」。

趙薇接著在2021年8月被大陸列為「劣跡藝人」封殺，從此消失螢光幕前，行蹤也就此成謎，鮮少更新微博或IG，最近一次發聲則是是哀悼瓊瑤過世，沒想到當她再度發文更新近況時，去是宣布早已離婚。

延伸閱讀
男友出差要她陪「卻獨自升級」　女友孤單坐經濟艙好心寒…全場怒了
建中生吃麥當勞遭炎上！無辜學生也被公審　父母嘆：什麼是正義？
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

推薦閱讀

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

張惠妹大巨蛋第三場才唱6首歌　突喊「我累了」：先走了

張惠妹大巨蛋第三場才唱6首歌　突喊「我累了」：先走了

閨蜜心疼：趙露思早在上個月就不對勁！　代報平安「曝復健進度」

閨蜜心疼：趙露思早在上個月就不對勁！　代報平安「曝復健進度」

趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！老闆還在旅遊　粉絲洗版開罵

趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！老闆還在旅遊　粉絲洗版開罵

趙露思重病休養有端倪！曾公開吐露「非常不想做這行」：我不快樂

趙露思重病休養有端倪！曾公開吐露「非常不想做這行」：我不快樂

納豆依依7年前被看衰「結婚就吃包皮」　她翻出截圖不忍了：記得履行

納豆依依7年前被看衰「結婚就吃包皮」　她翻出截圖不忍了：記得履行

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

羅志祥不忍了！　演唱會上宣布「拒提這3字」：今晚都不會說

羅志祥不忍了！　演唱會上宣布「拒提這3字」：今晚都不會說

趙薇前夫被爆「婚內出軌生子」還拖著不簽字！　離婚時間軸曝光

趙薇前夫被爆「婚內出軌生子」還拖著不簽字！　離婚時間軸曝光

快訊／辣模文佳菲遭指「鄭雨盛砲友」不忍了　揭交往時間

快訊／辣模文佳菲遭指「鄭雨盛砲友」不忍了　揭交往時間

愛雅嫁了「《大學生》班底幾乎到齊」！合照超壯觀：17年友情太強大

愛雅嫁了「《大學生》班底幾乎到齊」！合照超壯觀：17年友情太強大

《魷魚2》節奏慢被全球罵爆！導演發聲了：第三季更好看　「他」是關鍵

《魷魚2》節奏慢被全球罵爆！導演發聲了：第三季更好看　「他」是關鍵

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

張惠妹大巨蛋第三場才唱6首歌　突喊「我累了」：先走了

閨蜜心疼：趙露思早在上個月就不對勁！　代報平安「曝復健進度」

趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！老闆還在旅遊　粉絲洗版開罵

趙露思重病休養有端倪！曾公開吐露「非常不想做這行」：我不快樂

納豆依依7年前被看衰「結婚就吃包皮」　她翻出截圖不忍了：記得履行

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

羅志祥不忍了！　演唱會上宣布「拒提這3字」：今晚都不會說

趙薇前夫被爆「婚內出軌生子」還拖著不簽字！　離婚時間軸曝光

快訊／辣模文佳菲遭指「鄭雨盛砲友」不忍了　揭交往時間

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《星光閃耀的少年》9人出道曝光！台男孩奪第7名　翰潔4次挑戰成功
  2. 《魷魚2》短髮鼻環妹太帥！元志安《D.P》出道　為戲剪25年長髮
  3. 趙薇離婚「昔日夜會鮮肉富少」被拍！　4年前早刪光富商老公照
  4. 女網紅洗澡水「1年半沒換」噁爆！　她泡黑水狂推：這能抑制細菌
  5. 小孟老師／12月29日星座運勢　金牛帶上紅色「收穫財運」
  6. 閨蜜心疼：趙露思早在上個月就不對勁！　代報平安「曝復健進度」
  7. 加拿大超模黛爾哈頓「一氧化碳中毒」離世！　疑因天冷暖氣故障
  8. 基努李維親曝回歸《捍衛任務5》可能性！　認身體狀況扛不住了
  9. 五月天阿信：終於回台灣！　桃園2.5萬人對尬張惠妹：讓大巨蛋震起來　
  10. 納豆依依7年前被看衰「結婚就吃包皮」　她翻出截圖不忍了：記得履行

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366