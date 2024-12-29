趙薇離婚「昔日夜會鮮肉富少」被拍！　4年前早刪光富商老公照

▲趙薇與鮮肉一起逛超商。（圖／翻識自微博、CTWANT提供）

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大陸女星趙薇28日閃電宣布，早在多年前就和黃有龍離婚，大動作切割前夫，其實，鬧婚變已傳了多年，過去接受雜誌訪問時，她還悲觀用「灰色」形容愛情，趙薇甚至從2020年開始被直擊刪光夫妻合照，同一年還曾被捕捉到與年輕男子在日本料理店吃晚餐，男方的身份也遭起底。

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▲趙薇2021年被大陸當局列為「劣跡藝人」遭封殺，從此消失螢光幕前。（圖／CTWANT提供）

趙薇因《還珠格格》一劇紅遍亞洲，2008年和地產大亨黃有龍結婚，曾是外界公認的模範夫妻，不過自2020年起，有細心網友發現，趙薇在社群平台上刪除了所有與丈夫相關照片，僅留下跟自己相關的動態，加上當時夫妻在網上互動冷淡，讓外界開始揣測兩人的婚姻是否出現裂痕。

▲趙薇與鮮肉一起逛超商。（圖／翻識自微博）

對此，趙薇工作室當時發文回應，「捕風捉影累的慌，吃瓜謹慎，好好工作耶」，澄清傳聞。只是，趙薇滅完婚變傳言沒多久，接受雜誌專訪時，她卻悲觀地用「灰色」形容愛情，被問到「女導演應該去拍個皆大歡喜的愛情片」，趙薇則感嘆，「我就是去拍，也只是拍失敗的愛情」，引發外界聯想婚姻是否出狀況。

同樣在2020年，趙薇還被拍到與一名年輕男子在日本料理店共進晚餐，隨後一同搭車返回她的豪宅，同年9月，這名男子也被目擊與趙薇一起逛夜市，兩人互動親密。據了解，這位年輕人是叫做柯昱名的攝影師，出身富裕家庭，其母親是知名企業家，他曾在微博上分享和趙薇合作的攝影作品，趙薇還留言稱讚「加雞腿，拍得不錯小夥子」，對此，柯昱名回應，「謝謝姐，後續再努力」。

趙薇接著在2021年8月被大陸列為「劣跡藝人」封殺，從此消失螢光幕前，行蹤也就此成謎，鮮少更新微博或IG，最近一次發聲則是是哀悼瓊瑤過世，沒想到當她再度發文更新近況時，去是宣布早已離婚。

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