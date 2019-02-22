李友廷難得崩潰！迷室逃脫35分鐘　網激動喊「求救耳朵」

記者盧薇淩／台北報導

《聲林之王》總冠軍李友廷去年底發行了首張 EP《找到我》並展開多場巡迴演出，也將在3月2日加開《找到我》台北最終巡迴場。他22日坐客《明星鍵盤手》，由於日前他在臉書透露想玩「密室逃脫遊戲」，於是製作單位為他量身打造了密室逃脫關卡，許多細節都讓他直呼：「你們好用心！我快哭了！」但解密過程中頻頻卡關，花了35分鐘才順利逃脫。

▲李友廷參與《密室逃脫》。（圖／記者張一中攝）

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製作單位特別設計，節目背景音樂是由主持人關關所演唱的《誰》，為了「解救」觀看直播觀眾的耳朵，李友廷必須破解層層關卡後順利逃脫，音樂才會停止。其中包含解開牆上密碼鎖，答案需從只有注音符號的歌詞中找到歌名，最後解答是《把音量轉小》，除了是李友廷歌曲，更呼應觀看節目的網友心聲「把音量轉小」，讓李友廷看了直讚製作單位：「好感動。」

▲李友廷從注音歌詞中找出歌名。（圖／記者張一中攝）

接著來到桌上堆滿樂譜的密室，李友廷拿起吉他一首首彈奏，其中包含《誰》、《喜歡》、《把音量轉小》及《小幸運》等歌曲，當他邊彈邊唱《把音量轉小》，密室逃脫的門瞬間打開，來到「解密關關夢境密碼」關卡。但破解難度也隨之越來越高，只見他與主持人裡所有物品代表的夢境密碼一一比對、相加，花了許久時間才終於解開，大批網友也連忙加入直播幫忙解題。

密室逃脫全程花了35分鐘才解開，代表關關的歌聲就伴著觀眾35分鐘，大批網友不斷直呼：「友廷老師快救我們！」還有人無奈說：「我已經進入幻聽的世界」、「突然忘記《誰》怎麼唱了」、「其實我已經習慣這種聲音」，讓人邊解題邊大笑。但節目的用心設計也讓李友廷笑說：「不是一般都是玩那種智障智障的嗎？例如幾塊拼圖的拼一拼的，居然這麼難，你們好用心！」

▲▼李友廷跟主持人關關一起解題。（圖／記者張一中攝）

