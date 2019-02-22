ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

一年2座女新人獎！《壞刑警》被「高冷系」李雪圈粉了

yeonhee 看電影 yeonhee

不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。

文／yeonhee

이설 // 李雪

最近追完了《壞刑警》，覺得題材方面算是無線電視台大膽的嘗試，本來因為「申叔」申河均而入坑的劇，到最後反而被這名「怪物新人」李雪給深深地迷住了。所以今天我破天荒來和大家聊聊這名女演員（我不曾寫過女生啊）。

▲《壞刑警》劇照。（圖／翻攝自李雪IG）

▲《壞刑警》由申河均、朴浩山、李雪、金建宇主演。（圖／翻攝自李雪IG）

請繼續往下閱讀...

2016年以MV出道，直到去年才正式進軍電影與電視圈。她的第一部電影便是與眾多戲骨們合演，敘說關於慰安婦故事的電影 — 《她們的故事》。當時的她已經讓人留下深刻印象，殊不知這只是這名新演員的開始而已。

去年真正讓她綻放光彩的是KBS中秋特輯短篇電視劇《玉蘭麵屋》，和剛播畢不久的《壞刑警》。以新人之態，一舉拿下KBS演技大賞獨幕劇和MBC演技大賞共兩座女子新人獎，並且還入圍了後者的月火迷你劇部門女子優秀演技獎，這如果不是對演技的肯定，就是一場如夢般的玩笑了。

▲《壞刑警》劇照。（圖／翻攝自MBC）

▲《壞刑警》劇照。（圖／翻攝自MBC）

《玉蘭麵屋》裡她飾演脫北者，以生動自然的方式，把這個角色的恐懼及誓要扛起家計的堅強演繹了出來，看得觀眾憐憫疼惜，沈浸於她的演技裡。

至於在《壞刑警》裡，她的出場就讓我立即忘了申叔的存在（對不起啊，申叔！）。和所有人對戲的時候，角色散發的靜置冷感，也與本身的酷寒面貌有相似之處，也恰好被她用在對的地方。雖然高深莫測，又有點瘋子般的推理能力，但這股屬於她亦正亦邪的魅力，換人演的話未必能有這種感覺。

▲韓劇《壞刑警》新人演員李雪。（圖／翻攝自YouTube／MBCdrama）

▲《壞刑警》新人演員李雪。（圖／翻攝自YouTube／MBCdrama）

以下微《壞刑警》劇透

每次不偏不倚比警察還要早到犯罪現場，以一臉不屑看著無頭緒的申叔，再慢慢透露一丁點兒的線索，與其說申叔有著超強的破案能力，不如說幫助他破案最大功臣是這名精神病患者。就是這樣，我好像被這個黑洞拉進未知（？）的李雪世界。

高冷長相的她（跪求和同系「金材昱」一起演變態反派，哈哈），在私人IG上有許多生活照，各個不同姿態，可是唯一不變的是這名1993年生的女孩對紀錄點滴的興趣。發掘她的IG，就會發現她的魅力不僅限於演技，而是還是充滿好奇心的外向女生。

▲南韓新人演員李雪。（圖／翻攝自李雪IG）

▲李雪表現亮眼，去年底獲得兩座女子新人獎。（圖／翻攝自李雪IG）

說了那麼多，不知道有沒有讓你們有興趣看看這女生到底是怎樣出色的演員。我覺得雖然作品還沒有多到可以奠定為「演技派」，可是也足以成為閃亮的一顆未來之星。她讓我想起了在《文英》裡的金泰梨，是個有保證的人，只要等到更適合的機會，一定會大放異彩。

偷偷告訴你們一件事，她去年初參與了金東律歌手《Reply》的MV，不過你們猜猜合作的男主角是誰？雖然只有同框一幕，不過整個MV質感超像電影，音樂也不錯（咦，離題了）！好，答案揭曉，是我（們）的愛人炫彬啦！

▼李雪與炫彬合拍MV。（影片來源：YouTube 1theK (원더케이)）

在期待李雪的下一步作品之時，我會默默幫她加油的！Fighting，歐逆！

yeonhee
不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。請鎖定粉絲團【Yeonhee's Film Diary】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多yeonhee專欄文章

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

推薦閱讀

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

百億大亨陪小三共度情人節！　結婚14年正宮「錢買不到惦記你的心」

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

《皇后的品格》孕婦性侵戲19禁！　韓網請願抗議

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

百億大亨陪小三共度情人節！　結婚14年正宮「錢買不到惦記你的心」

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

《皇后的品格》孕婦性侵戲19禁！　韓網請願抗議

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李雪, 壞刑警, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瘋電影／七龍珠超：布羅利　洪荒之力炸開爆打殺父仇人
  2. 咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育
  3. 當媽最痛！林采緹生完7個月「身體這變化」讓她崩潰　網同感：真的沒救
  4. 《雞不可失》主廚帶30隻雞回家試炸　「香到一直偷吃」
  5. 12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太
  6. 女女濕吻洩春光！吉田志織靈舌翻攪玉城帝娜　拜讀原著30次成就演技
  7. 《陰屍路》創收視新低！　收視率與上季相比降低40%
  8. 火箭少女素顏打回原形！賴美雲被酸爆整型　親自公開「變化過程」反狂圈飯
  9. 小S摔車臉著地…老公秒拍照！　背後原因讓全車笑翻
  10. 雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366