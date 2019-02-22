一年2座女新人獎！《壞刑警》被「高冷系」李雪圈粉了

文／yeonhee

이설 // 李雪

最近追完了《壞刑警》，覺得題材方面算是無線電視台大膽的嘗試，本來因為「申叔」申河均而入坑的劇，到最後反而被這名「怪物新人」李雪給深深地迷住了。所以今天我破天荒來和大家聊聊這名女演員（我不曾寫過女生啊）。

▲《壞刑警》由申河均、朴浩山、李雪、金建宇主演。（圖／翻攝自李雪IG）

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2016年以MV出道，直到去年才正式進軍電影與電視圈。她的第一部電影便是與眾多戲骨們合演，敘說關於慰安婦故事的電影 — 《她們的故事》。當時的她已經讓人留下深刻印象，殊不知這只是這名新演員的開始而已。

去年真正讓她綻放光彩的是KBS中秋特輯短篇電視劇《玉蘭麵屋》，和剛播畢不久的《壞刑警》。以新人之態，一舉拿下KBS演技大賞獨幕劇和MBC演技大賞共兩座女子新人獎，並且還入圍了後者的月火迷你劇部門女子優秀演技獎，這如果不是對演技的肯定，就是一場如夢般的玩笑了。

▲《壞刑警》劇照。（圖／翻攝自MBC）

《玉蘭麵屋》裡她飾演脫北者，以生動自然的方式，把這個角色的恐懼及誓要扛起家計的堅強演繹了出來，看得觀眾憐憫疼惜，沈浸於她的演技裡。

至於在《壞刑警》裡，她的出場就讓我立即忘了申叔的存在（對不起啊，申叔！）。和所有人對戲的時候，角色散發的靜置冷感，也與本身的酷寒面貌有相似之處，也恰好被她用在對的地方。雖然高深莫測，又有點瘋子般的推理能力，但這股屬於她亦正亦邪的魅力，換人演的話未必能有這種感覺。

▲《壞刑警》新人演員李雪。（圖／翻攝自YouTube／MBCdrama）

以下微《壞刑警》劇透

每次不偏不倚比警察還要早到犯罪現場，以一臉不屑看著無頭緒的申叔，再慢慢透露一丁點兒的線索，與其說申叔有著超強的破案能力，不如說幫助他破案最大功臣是這名精神病患者。就是這樣，我好像被這個黑洞拉進未知（？）的李雪世界。

高冷長相的她（跪求和同系「金材昱」一起演變態反派，哈哈），在私人IG上有許多生活照，各個不同姿態，可是唯一不變的是這名1993年生的女孩對紀錄點滴的興趣。發掘她的IG，就會發現她的魅力不僅限於演技，而是還是充滿好奇心的外向女生。

▲李雪表現亮眼，去年底獲得兩座女子新人獎。（圖／翻攝自李雪IG）

說了那麼多，不知道有沒有讓你們有興趣看看這女生到底是怎樣出色的演員。我覺得雖然作品還沒有多到可以奠定為「演技派」，可是也足以成為閃亮的一顆未來之星。她讓我想起了在《文英》裡的金泰梨，是個有保證的人，只要等到更適合的機會，一定會大放異彩。

偷偷告訴你們一件事，她去年初參與了金東律歌手《Reply》的MV，不過你們猜猜合作的男主角是誰？雖然只有同框一幕，不過整個MV質感超像電影，音樂也不錯（咦，離題了）！好，答案揭曉，是我（們）的愛人炫彬啦！

▼李雪與炫彬合拍MV。（影片來源：YouTube 1theK (원더케이)）

在期待李雪的下一步作品之時，我會默默幫她加油的！Fighting，歐逆！

yeonhee

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