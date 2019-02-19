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「你喜歡的人，也喜歡你的機率有多少？」《一吻定情》14個金句超甜❤

記者洪文／綜合報導

王大陸、林允主演《惡作劇之吻》電影版《一吻定情》，詮釋新一代江直樹、原湘琴，全片在導演陳玉珊改造之下，粉紅泡泡大爆發，不僅有重現原著經典的台詞，還有全新的電影台詞，片中14個充滿少女心的超浪漫金句，掀起粉絲熱烈討論：「甜到融化了！」

【原著經典重現系列】

1.「原湘琴，妳好像真的是我人生中的偏差值，但，這樣也蠻有趣的。」

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▲▼《一吻定情》王大陸、林允、邰智源、李銘順、鍾麗緹。（圖／車庫娛樂提供／資料照）

2.「如果…我真的沒有追到你，你可不可以答應我，一定要找個比我更喜歡你的人在一起。」 「找得到嗎？」

▲▼《一吻定情》劇照 。（圖／京騰娛樂提供）

3.「直樹，如果你想當醫生，我就去當護士吧！」

▲▼《一吻定情》劇照 。（圖／京騰娛樂提供）

【網路討論度最高系列】

4.「你喜歡的人，也喜歡你的機率有多少？」

▲▼《一吻定情》劇照 。（圖／京騰娛樂提供）

5.「所有你覺得不可能的事，都只是還在等待被人完成的那一天。」

▲▼《一吻定情》劇照 。（圖／京騰娛樂提供）

6.「有人說，16歲喜歡的那個人，會影響你一輩子」

▲▼《一吻定情》劇照 。（圖／京騰娛樂提供）

7.「也許，笨蛋不像天才那樣受人景仰，但是只要我們努力，也能改變自己的歷史。」

▲▼《一吻定情》劇照 。（圖／京騰娛樂提供）

8.「湘琴，妳喜歡過，也勇敢過，付出過，最後離開，我們也要留下一個瀟灑的背影。」

▲▼《一吻定情》劇照。（圖／車庫提供）

9.「江直樹，我做到了，我跟你的名字終於出現在同一張紙上了，這樣四捨五入，不就是結婚證書了嗎？」

▲▼《一吻定情》劇照 。（圖／京騰娛樂提供）

10.「像這樣默默喜歡，卻只能遠遠看著他的小透明，我只是其中一個。」

▲▼《一吻定情》劇照 。（圖／京騰娛樂提供）

11.「我一直以為所有問題都有正確解答，但是我忘了妳總是我人生的偏差。」

▲▼《一吻定情》劇照 。（圖／京騰娛樂提供）

【直樹霸氣總裁系列】

12.「你剛剛說的我都同意，男人，都是野獸。」

▲▼《一吻定情》劇照 。（圖／京騰娛樂提供）

13.「再也不喜歡我，妳做的到嗎？」

▲▼《一吻定情》劇照 。（圖／京騰娛樂提供）

14.「原湘琴，妳喜歡的人是我，所以不要再說一次放手也不要喜歡別人，這輩子就一直喜歡我吧！」

▲▼《一吻定情》劇照 。（圖／京騰娛樂提供）

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關鍵字

一吻定情, 惡作劇之吻, 王大陸, 陳玉珊

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