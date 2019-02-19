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爆遭STAGE踢出！羅志祥曝整夜失眠…沉默17hr後吐「7字心聲」

記者許皓婷／綜合報導

藝人羅志祥（小豬）18日宣布退出潮牌「STAGE」，他未做詳細說明，僅表示因為未來不同生涯規劃，但被網友爆料是遭合夥人踢出，引起外界諸多揣測。他本人19日也在IG發文，透露自己整夜失眠，並首度吐露心聲。

▲羅志祥。（圖／翻攝自IG／羅志祥）

▲羅志祥退出經營12年的潮牌。（圖／翻攝自IG／羅志祥）

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羅志祥19日一早在IG限時動態PO出「失眠」，附上哭臉符號，可見對他的心情影響程度之大，引起粉絲擔心，他隨即又曬出自己的剪髮照，並寫下：「剪了頭髮，再來過！」像是在對自己喊話，PO文也湧進大票網友替他打氣：「加油！等你的新品牌」、「永遠支持你」，而他的新髮型也廣受好評，粉絲更紛紛大讚：「感覺更年輕了」、「剪短太帥了吧」。

▲羅志祥。（圖／翻攝自IG／羅志祥）

▲羅志祥。（圖／翻攝自IG／羅志祥）

▲羅志祥IG發文。（圖／翻攝自IG／羅志祥）

但羅志祥宣布退出STAGE後，網路上就有消息傳出，他早就已經悄悄把Instagram帳號、微博簡介等資訊更改，一些小動作可見端倪，還有微博網友爆料，他疑似跟合夥人鬧得不愉快，才被踢出，但目前並未證實，但有網友就挖出他日前的IG限時動態，當時曾寫下：「做人不要得寸進尺！」引起外界猜測。

▲羅志祥預告「3月新計畫」。（圖／翻攝自微博／羅志祥）

▲羅志祥退出STAGE爆內幕。（圖／翻攝自微博／羅志祥）

雖遺憾退出，但羅志祥預告：「3月我將會帶著我的專輯回歸舞台，就讓STAGE回歸原意，Got no fears，無所畏懼。」經紀人小霜也透露，他在退出STAGE後，將創立「屬於自己真正的品牌」，名稱已決定為「Gotnofears（無懼）」該句話是他的座右銘，陪他度過許多艱難時期，如今也想藉此把能量傳遞給所有人。

▲羅志祥預告「3月新計畫」。（圖／翻攝自微博／羅志祥）

▲羅志祥預告3月推出新專輯。（圖／翻攝自微博／羅志祥）

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