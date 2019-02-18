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1年戀愛圓滿！　《大學生》小新「灑糖告白」Nina：最好的禮物

記者李玟儀／綜合報導

《大學生了沒》Nina（曹婕妤）14日宣布登記結婚喜訊，經媒體報導網友才知道，原來她的另一半是同為《大學生》班底的小新（曾惠新）。24歲的Nina和小新相差10多歲，但年齡差距不是問題和阻隔，因為相信愛情，小倆口決定攜手邁向人生新旅程。

▲▼小新、Nina。（圖／翻攝自小新IG、臉書）

▲小新、Nina。（圖／翻攝自小新IG）

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小新在社群平台上寫下成為人夫的心路歷程，2個來自不同家庭的人，經過相處、磨合後決定共赴未來，他認為沒有太多複雜的原因，和身分、身家無關，而是因為彼此都相信愛情，「不管留言如何，千萬CEO、百萬CEO也好、10元商店也罷，該能值得被愛與勇敢去愛。」

▲▼小新、Nina。（圖／翻攝自小新IG、臉書）

▲小新、Nina在慶祝交往1周年後不久，決定攜手共度下半生。（圖／翻攝自小新IG）

回憶起最初與Nina相識的時候，小新說：「愛情來臨時，有時快的你無法想像。」2017年的聖誕節前，因為有共同朋友的關係，兩人在桌遊聚會中相遇相識。2018年跨年當天，在絢爛煙火下，Nina告訴他：「從小就很喜歡過聖誕節，我當時向上帝禱告，可以出現真命天子。」沒想到上天真的允諾了Nina的心願，對的人就此出現在身邊，Nina說：「你就是我的禮物。」

▲▼小新、Nina。（圖／翻攝自小新IG、臉書）

▲小新告白Nina。（圖／翻攝自小新臉書）

但對小新來說：「Nina才是我遇見最好的禮物！謝謝妳讓我愛妳，可以疼妳！接受一個大妳10多歲，承受著我復胖就害人以為是Sugar Daddy的錯覺！」身為公眾人物，他也明白一舉一動都會被放大檢視，甚至過度解讀，他想對愛妻說：「抱歉，對於許多酸言酸語，我感到無能為力。」他承諾會用這輩子盡其全力疼愛老婆，「過去來不及參與，未來一輩子補給妳！」

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小新, 大學生了沒, Nina

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