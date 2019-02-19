利菁痛罵「網紅腦袋都很笨！」　孫生認走心：很怕搞垮《麻辣》

娛樂中心／綜合報導

孫生以「Wackyboys反骨男孩」嶄露頭角，隨後加入綜藝節目《麻辣天后傳》擔綱助理主持，表現受到越來越多人關注，不過近期因為合約問題，暫時告別主持工作。回顧先前和利菁搭檔主持，一搭一唱很有默契，但一開始也經過陣痛期，曾被對方當面羞辱「網紅腦袋很笨」，他坦言心裡很難過。

▲孫生（右起）曾和利菁、李懿一起主持。（圖／中天提供）

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孫生痞賤的說話方式為節目增添不少笑料，但其實一開始他和利菁合作超沒默契，據《三立新聞》報導，孫生從網紅跨界到電視圈，對於節目的節奏、接話等行規都不熟悉，曾讓利菁氣得當面罵：「你們這些網紅腦袋都很笨、都空啊！腦袋沒東西、沒內涵。」

當時雖然孫生用玩笑話回應對方，但事後坦言心裡很難過，每逢周四錄影前都會面臨龐大的心理壓力，嚴重到開始懷疑自己的能力，也擔心會搞垮節目，不過後來轉念一想，「我覺得她是在乎我才罵我。」利菁罵歸罵，卻也傾囊相授很多撇步，而他也做更多功課、準備，努力學習主持人們的技巧。

▲孫生和利菁現在感情好，他之前受邀到利菁家裡吃年夜飯。（圖／翻攝自臉書／利菁 Regine）

只要虛心學習終究會有所進步，在主持近半年時，孫生獲得了利菁的肯定：「開始跟上老娘的速度，剛那球接得不錯，有進步！」他滿懷感謝，因為利菁愛之深責之切才讓他有了顯著的成長。