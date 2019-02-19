ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

利菁痛罵「網紅腦袋都很笨！」　孫生認走心：很怕搞垮《麻辣》

娛樂中心／綜合報導

孫生以「Wackyboys反骨男孩」嶄露頭角，隨後加入綜藝節目《麻辣天后傳》擔綱助理主持，表現受到越來越多人關注，不過近期因為合約問題，暫時告別主持工作。回顧先前和利菁搭檔主持，一搭一唱很有默契，但一開始也經過陣痛期，曾被對方當面羞辱「網紅腦袋很笨」，他坦言心裡很難過。

▲▼孫生（右起）和利菁、李懿一起主持。（圖／中天提供）

▲孫生（右起）曾和利菁、李懿一起主持。（圖／中天提供）

請繼續往下閱讀...

孫生痞賤的說話方式為節目增添不少笑料，但其實一開始他和利菁合作超沒默契，據《三立新聞》報導，孫生從網紅跨界到電視圈，對於節目的節奏、接話等行規都不熟悉，曾讓利菁氣得當面罵：「你們這些網紅腦袋都很笨、都空啊！腦袋沒東西、沒內涵。」

當時雖然孫生用玩笑話回應對方，但事後坦言心裡很難過，每逢周四錄影前都會面臨龐大的心理壓力，嚴重到開始懷疑自己的能力，也擔心會搞垮節目，不過後來轉念一想，「我覺得她是在乎我才罵我。」利菁罵歸罵，卻也傾囊相授很多撇步，而他也做更多功課、準備，努力學習主持人們的技巧。

▲孫生和利菁現在感情好，他之前受邀到利菁家裡吃年夜飯。（圖／翻攝自臉書／利菁 Regine）

只要虛心學習終究會有所進步，在主持近半年時，孫生獲得了利菁的肯定：「開始跟上老娘的速度，剛那球接得不錯，有進步！」他滿懷感謝，因為利菁愛之深責之切才讓他有了顯著的成長。

推薦閱讀

男子「硬不起來」求診　醫師一看驚覺「走路異常」：腰椎長腫瘤！

方媛挺6月孕肚現身！「迷你裙背影」網看呆　鉛筆辣腿根本少女

1年戀愛圓滿！　《大學生》小新「灑糖告白」Nina：最好的禮物

隋棠「員工全都是美女！」　本尊認證166正妹：跟我越看越像

不只寵妻30年！梁家輝「助外籍幫傭抗癌」　每天開車接送治療

林俊傑「最愛的一任前女友」是她　《可惜沒如果》錯過摯愛！

小蜜桃消失6年「10億貴婦」復出　餐飲董娘年終撒6位數紅包

阿喜緊身上衣「豐滿胸型全露！」　背帶卡中間「邪惡視角」網全歪樓

私生飯每天半夜「敲門送外賣」　許凱崩潰1舉動..網嘆：好卑微！

Selina「體脂30→21」身形小1號！　4字秘訣養成「不復胖關鍵」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

滴妹突然「宣布改名」…阿滴准了！網嗨翻：新名字很可以

快訊／羅志祥宣布「全面退出STAGE」！　創立12年不幹了

網爆羅志祥「被STAGE踢出」！　IG幾個小動作早洩密

羅志祥另創品牌！　剛退出STAGE…秒曝「新品牌名字」

林依晨被爆台下真面目！　化妝師評她「只有這句話」…網暖哭：真女神

PO新家照被酸「有錢真好」！　曾莞婷高EQ回答電爆他

許維恩揭3段情！　楊明學離世「魂跟著走了」15年依然最痛

陸元琪剛認愛5天就分手！　小11歲男友「冒出正宮」爆劈腿

4天街頭捕獲「2影帝級男神」　女星爽曬同框照…網跪了！

啾啾鞋結婚了！「牽緊超正新娘」影片曝光　網驚：有疊字都叛徒

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

利菁, 孫生, 反骨男孩, 麻辣天后傳

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 皇后合唱團要在奧斯卡表演！　他代替已逝主唱勾粉絲淚水
  2. 歌手好難當！挑戰「空中吊環」特技　認了：都在假笑
  3. 隋棠「員工全都是美女！」　本尊認證166正妹：跟我越看越像
  4. 孟耿如「一天2親人離開」　崩潰哭：以後要來媽媽肚子裡！
  5. 快訊／黃子佼18年愛狗離開了⋯　「49天後帶你歸土」
  6. 韓國瑜「香港關心高雄賽馬」被打臉！　杜汶澤開砲：煩不煩
  7. 【愛豆SNS認證景點】INFINITE優鉉打卡咖啡廳老闆超有名
  8. 歐陽娜娜「同框18歲網紅」瓜子臉被打趴！網看傻：臉大了一倍
  9. 《沒有煙硝的愛情》：處於冷戰時期身不由己扣人心弦的絕美愛情
  10. 認了：避孕藥吃10年　蘿莉塔肚爆痛「以為腸胃炎」急診揪出嚴重後果！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366