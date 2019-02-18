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不只寵妻30年！梁家輝「助外籍幫傭抗癌」　每天開車接送治療

記者李玟儀／綜合報導

香港男星梁家輝不只演技好，對待家人特別是老婆的態度，更是影迷津津樂道的話題，夫妻倆結婚早已超過30年，至今感情還是很好。但其實他對周遭人的愛，不僅僅是給家人，就連對待家中的幫傭，他也一樣有情有義。

▲▼梁家輝一家人幫助外傭抗癌。（圖／翻攝自IG／nikkiechleung）

▲梁家輝一家人幫助外傭抗癌。（圖／翻攝自IG／nikkiechleung）

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梁家輝過去受訪時曾談過和老婆相處的點滴，外界好奇長達30年的婚姻究竟如何保鮮，他坦言前幾年因為工作忙，在家停留的時間很短，種種生活、工作壓力，讓他情緒變得比較敏感，常對一些小事生氣，經常遷怒家裡人，不過老婆很包容，後來回想這段過程，自覺該好好補償家庭，他說：「要經常檢討自己，修正錯誤。」

▲▼梁家輝一家人幫助外傭抗癌。（圖／翻攝自IG／nikkiechleung）

▲▼梁家輝一家人和Delia感情好。（圖／翻攝自IG／nikkiechleung）

▲▼梁家輝一家人幫助外傭抗癌。（圖／翻攝自IG／nikkiechleung）

對待老婆、女兒，梁家輝仔細呵護，他對人的溫暖也感染了女兒，一家人對待在家工作多年的幫傭太太Delia很用心。Delia在2018年11月發現罹患子宮頸癌，腫瘤直徑長達7公分，這幾個月來，梁家一家人對Delia關懷備至，他更每天開車到醫院、為對方安排複診、化療，近日好消息傳來，病情已經獲得控制！

▲▼梁家輝一家人幫助外傭抗癌。（圖／翻攝自IG／nikkiechleung）

▲梁家輝有情有義。（圖／翻攝自IG／nikkiechleung）

梁家輝一家人為Delia辦了個派對，他們夫妻倆圍在Delia身邊，他親密靠在對方肩上，在對方切蛋糕時同時獻吻，感情有如姊弟一般，兩家人和樂融融站在一塊就像是一個大家庭，相較於有些人把幫傭當作僕人對待，梁家輝一家人的舉動格外令人感動及值得推崇。

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