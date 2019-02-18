Selina「體脂30→21」身形小1號！　4字秘訣養成「不復胖關鍵」

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Selina（任家萱）早期出道時較為圓潤，一張圓臉讓她看上去特別可愛、有親和力，不過近幾年愛上運動，不只跑馬拉松也勤健身，先前更為了參加節目《加油好身材》，練出緊實線條。她透露運動後體脂從30降到21，要維持不復胖身材，其實掌握了不敗心法「持之以恆」就行。

▲Selina。（圖／翻攝自Selina臉書）

Selina為了節目挑戰體能極限，連續20天每天健身2小時，經過了這段時間的訓練，整個人彷彿小了一號。據《ELLE》報導，Selina認為想要養成並維持運動習慣，心態上首重「持之以恆」，舉例來說，有些人經過一段時間的運動、飲食控制，會覺得自己「瘦」夠了，心態就會開始怠惰，這樣就容易前功盡棄。

▲▼Selina特訓後，身型直接小一號。（圖／任真美好提供）

在飲食方面Selina以自己為例，不會強迫每天都水煮，但三餐一定會有一餐是健康的，例如早餐吃了250克優格搭配新鮮水果，2個小時之後如果餓了，就會吃一般的午餐，午餐和晚餐不會吃到最飽，但會以自己喜歡吃的食物為主，這樣既能滿足口福也可以維持三餐的控制。此外，每周也會進行至少一次心肺跟肌肉訓練。

從節目上看，可以發現Selina的腰部、臀部及腿部肌線條很好看，她不藏私分享，想要練臀大肌可以視個人狀況進行負重訓練，平時也能以弓箭步、向後上踢腿來做提拉，此外她也說運動時，可以透過意識去加強意志，「要告訴自己這塊要用力，要感覺到它真的有在用力。」無形之間就會產生效果。