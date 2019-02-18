快訊／羅志祥宣布「全面退出STAGE」！　創立12年不幹了

記者李湘文／綜合報導

藝人羅志祥創立潮牌「STAGE」12年，今（18日）突然無預警宣布退出：「因為未來不同生涯規劃，即日起本人全面退出STAGE這個品牌，將交由和我一起打拼的兄弟、也是台獅公司的執行長張子文以及董事陳玉慧全權掌舵，也請所有朋友繼續支持STAGE。」

▲羅志祥創立潮牌STAGE 12年，突宣布即日起退出經營。（圖／記者張一中攝）

對於羅志祥退出一事，STAGE Group也在臉書發表聲明證實，並感謝對方多年來投資、協助經營：「（羅志祥）雖然沒有實際參與本公司經營，但是對於STAGE服飾品牌推廣、從無到有，到現在成為知名服飾品牌，功不可沒，本公司也深感與有榮焉。」

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STAGE Group透露，目前品牌面臨轉型，因此在推廣這部分，羅志祥已完成階段性任務，「本公司除由衷感謝羅志祥先生的付出外，也祝福羅先生事業蒸蒸日上，未來本公司仍秉持STAGE品牌精神繼續經營，讓每個喜歡STAGE的朋友，藉由STAGE產品擁有一自我發揮的舞台。」

▲羅志祥宣布退出STAGE。（圖／翻攝自羅志祥Instagram）

羅志祥因為一個念頭「台灣也可以有自己的潮牌」，在2006年跟張子文一起創立STAGE，一路擴展版圖到香港、新加坡、上海、北京等地。STAGE曾經跟阿信的品牌StayReal、南韓BT21聯名，在年輕族群中也頗有口碑，未料如今身為創辦人之一的羅志祥突然宣布退出，令許多忠實顧客、粉絲都錯愕。

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