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BY2姊妹宣布改名！　粉絲一看新名字懵了：好大眾

記者李湘文／綜合報導

雙胞胎女團「BY2」即將推出新專輯，近期已開始一步步透露消息，令等待許久的歌迷十分期待。在迎接新專輯的同時，她們也宣布改名，從今以後中文藝名就叫「孫涵」、「孫雨」，所有的個人帳號也火速更改。

▲BY2宣布改名。（圖／翻攝自微博／by2girl）

▲BY2宣布改名。（圖／翻攝自微博／by2girl）

BY2趁著14日情人節，在微博上宣布更名消息：「BY2改個人藝名了！從今以後請叫我們Miko孫涵、Yumi孫雨。」姊妹倆本名白煒芬、白煒玲，藝名則是Yumi、Miko，如今正式取了中文藝名，之後將會跟英文藝名一起使用。

▲BY2宣布改名。（圖／翻攝自微博／by2girl）

▲BY2將藝名改成「Yumi孫雨」、「Miko孫涵」。（圖／翻攝自微博／by2girl）

改名消息宣布後，許多粉絲措手不及，哀號「我的燈牌在絕望中哭泣」、「我一臉懵」，也有人表示「我覺得孫涵孫雨太大眾」、「原名比較好啊」，但總歸都還是支持BY2的新專輯，期待看到姊妹倆的新開始。

▲BY2宣布改名。（圖／翻攝自微博／by2girl）

▲BY2剪短髮，重新開始。（圖／翻攝自微博／by2girl）

BY2在2019年初合約期滿，離開待了11年的海蝶音樂，宣布成立自己的工作室，「這將是新的開始，請大家期待BY2的新作品和新形象。」2人不久前也一起剪去20公分長髮，各方面都重新開始，也令粉絲更期待即將推出的第9張專輯。

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