雙胞胎萌問：可脫衣服？林俊傑霸氣真脫了：明我要穿多一點

記者盧薇淩／台北報導

金曲歌王林俊傑（JJ）16日在小巨蛋舉行第三場「聖所世界巡迴演唱會」台北站，這次演唱會，從服裝、舞台都為台粉重新再設計，除有移動式舞台，當演唱會接近尾聲，JJ走進舞台上一個看似平凡無奇的大盒子裡當燈一亮，盒子裡突然間出現一位和JJ外表完全一模一樣、自稱是「M.E.」的人，原來是他特別設計的3D虛擬人物，兩人在台上的互動引起粉絲噴笑。

▲林俊傑和「M.E」對話。（圖／記者黃克翔攝）

這位「M.E. 虛擬人」宣稱能做到許多JJ做不到的事，例如喜歡吃JJ最怕的「番茄」，更說自己無所不知，還要觀眾隨便對JJ或「M.E.」提問。15日演唱會上，有一對雙胞胎兄弟萌問「M.E.」：「可以請你脫衣服嗎？」「M.E.」一聽到就笑說：「我脫有什麼好看，當然是叫JJ脫比較好看！」一席話讓全場歌迷暴動，JJ隨即當場把外套脫下來，只剩短袖T恤露出手臂，笑說：「明天開始我要穿多一點了！」而看在「M.E.」如此堅持，JJ最後也向他發起戰帖，要他唸一段引起樂壇間爭相挑戰的「進階繞口令」，豈料「M.E.」最後終於破功，也讓JJ開玩笑說：「要當JJ不是這麼容易的！」

▲林俊傑連四天在小巨蛋開唱。（圖／記者黃克翔攝）

這是JJ特別為台北站粉絲們所設計的獨家驚喜，靈感來自於JJ在2015年底所發行的《和自己對話》專輯時轟動樂壇的「M.E.假人頭」，當初錄製專輯時和M.E.朝夕相處的JJ，在這次演唱會籌備階段時，也靈機一動將M.E.擬人化，於是動用了3D虛擬實境技術，將JJ的外表經過掃描並投射在舞台上。

▲▼林俊傑演唱多首歌曲。（圖／記者黃克翔攝）