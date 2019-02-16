《SKY Castle》狂拍手部特寫有寓意！導演親自給答案了

文／yeonhee

SKY 캐슬 // SKY Castle (2018)

主演：廉晶雅、李泰蘭、尹世雅、吳娜拉、金瑞亨

打破《鬼怪》收視紀錄，最後一集以23.779%刷新有線電視台史上收視最高紀錄，《SKY CASTLE》是一部以貴族家庭為背景，探討韓國教育問題的電視劇。

沒有大明星，只有一群演技令人折服、以配角角色聞名的演技派們。演出父母的戲骨們，都是你我熟悉的面孔，在宣傳海報上男女分派，華麗高貴的即視感加上無法否認的強烈氣場 ，就已經徹底吸引我了。而看了這部劇，又會為飾演孩子們的新生代演員鼓掌，因為在眾多前輩之中，他們竟然還脫穎而出、風頭不輸啊。

這部劇有一個非常讓我敬佩的特點 — 導演適當地運用了「手部特寫」，因為他說：「人的手是不會說謊的」。最記得的一幕是韓書珍（廉晶雅 飾演）和金珠英（金瑞亨 飾演）他倆攤牌的時候，兩人的表情都在努力隱藏自己的感受，卻在互扭的指掌間畢露了。韓書珍的害怕、金珠英的不自信，全都展現在那細微的手部動作上，也為這部劇添加了攝影方面的分數。

20集的這部劇，讓我對「教育」有了更多的了解，也豐富了我對這一方面的知識。那究竟，「教育」的根本是什麼？

以下開始劇透囉，請慎入。

在注重「出身」的韓國，讀哪間大學可能就註定了你往後到底是一帆風順還是到處遇挫。劇裡有一名老師在宇宙（澯熙 飾演）退學時，對班上的學生說「如果進入不到SKY（韓國三大名校），就沒資格稱為人」，可見這一扭曲觀念在社會裡無處不在。

「養孩子只為了炫耀算什麼父母？」 — 車世麗，車教授女兒

車教授（金炳哲 飾演）的「金字塔論」，說只有站在金字塔頂端才是成功，把孩子們推進不見天日的學習房，到最後逼得全家離他而去才肯反省。那麼極端變態的方式，對他而言是「教育」的必需。

「不上首爾醫大會死嗎？」

『會死，會死。會死！』 — 姜藝瑞

一名好勝母親把女兒的行程從星期一排到星期日，喘息時間都沒有，把孩子變成學習機器般只為了考上首爾醫大，甚至得知升學協調專員卑劣事蹟後，還是把孩子送去那裡。為了升學，為了成就三代醫生，把孩子變得性格與禮貌都喪失，這樣以好勝心包裝的方式，對她們而言是「教育」的必經。

「絕對不要相信你自己，要再三懷疑。」 — 金珠英

收了貴族家庭天文數字的錢財，和一群看似專業的課業輔導員們，加上從學校偷來的試卷來輔助一年只有兩個名額的候選學生，讓他們進入首爾醫大。利用父母的強烈慾望、孩子的報復心理，挑撥如薄冰般脆弱的親子關係，這樣的方式，對她而言是「教育」的必備。

在這樣的規律中操練出來的孩子們，是否真的會因為成為了金字塔頂端而開心？是否會因為進入了SKY大學而歡呼？或許他們連生活裡有什麼讓自己開心的確幸都不清楚，活著只是父母們爭相搏鬥的一枚戰利品。而就是以這樣的方式生活的姜教授（鄭俊鎬 飾演），在失去一名女兒後覺醒，說了這樣的話：

「是你害得我變成了即將奔50，還不知到該怎麼生活的人。」

整部劇裡最正常的家庭莫過於宇宙的家 — 有兩位愛他的父母，不管怎樣都支持著他，被幸福圍繞著，或許因為這樣，他才能擁有那麼健全的思想和包容的思維。沒有逼迫，只有讓他做自己想做的事，把信任建立於孩子，讓他們自由成長，適當補充肥料讓他們茁壯，才是真正的「教育」，不是嗎？

這部劇不僅僅以「教育」為出發點，而是以它為主軸，慢慢延伸出各種令人共鳴又刺激的故事。你會看著哭、看著笑、看著生氣，但也會慢慢領悟到學習不僅在課室裡頭，生活裡每一件事就如社交，也是一門學問。

反轉再反轉是特色，劇情充實，演員們竭盡全力的付出有目共睹。拍得華而不膩、柔嫩堅強的母親魅力是多麼大的一個看點（廉晶雅的自強母親、李泰蘭的大愛母親、尹世雅的抗衡母親、吳娜拉的寵愛母親，全都有自身特色，絕不重複）。

我很喜歡劇裡的姜藝瑞（金惠允 飾演），讓我多麽討厭她的放肆。也喜歡金慧娜（金寶拉 飾演），那麼強悍的女學生是第一次見。更喜歡車教授和老婆兩人為了孩子的互動，最不能忘的是在女兒說謊然後爆發的演技讓我氣憤落淚。甚至喜歡廉晶雅演的韓書珍，那只有表情變動就渾身是戲的樣子，還有金瑞亨飾演的金珠英老師是多麼的霸氣高傲...

這部劇真的很好，所以請務必去看一次。

（以上圖片皆翻攝自JTBC）

yeonhee

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