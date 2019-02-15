「全能員工」炎亞綸突響「過敏警報」　堅持不戴口罩原因⋯全場笑噴

記者林彥君／台北報導



只要有需要的地方，就會有炎亞綸的出現。炎亞綸又到《明星鍵盤手》上班囉！這次「亞綸出狀元」到伯利恆倉庫，愛心不落人後的他化身全能員工，當駕駛，開車到到倉庫分類物資，事前整理繡有自己英文名字的球衣和全新的球鞋等2大袋物品，笑說：「媽媽會罵我是蜈蚣，鞋子都沒有穿，捐出幫助更需要的人。」

▲炎亞綸到捐鞋倉庫分類物資。（圖／ETtoday）

炎亞綸在車上和主持人關韶文唱《心裡有數》，讓在線粉絲喊：「好聽，滿滿的回憶啊！」容易過敏的炎亞綸，擔心整理物資途中狂打噴嚏，關韶文建議他戴口罩，炎亞綸笑說：「我戴口罩，誰要看這個節目？」不過最後他亮起「過敏紅燈」，還是戴上，被關韶文笑虧：「粉絲會因為公益繼續看吧！不要轉台。」

▲炎亞綸突然過敏，不斷打噴嚏。（圖／ETtoday）

▲炎亞綸拿裙子比畫。（圖／ETtoday）

抵達目的地，炎亞綸一次搬起兩箱物資，認真的將紙箱打開分類，看到厚度過厚的短裙，不禁把裙子往身上比畫，害羞說：「這種厚度可以嗎？我不知道為什麼要拿起來比。」炎亞綸來回從貨車上搬下物資，在3、4小時的體驗過程都不喘，仍微笑說：「小事！」

▲炎亞綸和關韶文在工作結束後，分享心得。（圖／ETtoday）

工作告一段落後，創辦人說炎亞綸的表現滿分，炎亞綸則謙虛的說，第一次體驗所以戰戰兢兢，怕做錯所以很仔細分類，「在過程中用心感受非洲當地孩童的需求，希望大家在擁有很多的當下，宣傳愛，施比受更有福。」