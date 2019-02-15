徐鈞浩壁咚「黑道少主」露壞笑　廚房摟腰激吻吳承洋

記者李欣容／綜合報導

徐鈞浩、吳承洋在《HIStory3》第一單元《圈套》中分別飾演正義感十足的警察與黑道少主，兩人得知要演出BL愛情故事時，都從漫畫和與女性友人聊天中獲得靈感，徐鈞浩感謝吳承洋，「我抱他，他也會抱我，在感情上需要都會給彼此幫助。」

▲吳承洋（左）與徐鈞浩飾演一對CP 。（圖／LINE TV提供）

徐鈞浩靠著看漫畫、看《HIStory》系列、上論壇，詢問身邊的女生朋友來做功課，他表示：「特別感謝承洋，在拍戲時他給我滿多力量的，我會抱他，他也會抱我，只要是情感上需要，都一定會給彼此幫助。」而吳承洋則是對徐鈞浩第一次見面的金髮造型印象非常深刻，他笑說：「鈞浩剛染回黑髮時，我還認不出他。」

▲吳承洋、徐鈞浩在廚房激吻。（圖／LINE TV提供）

劇中另一對CP是卞慶華、陳廷軒，卞慶華飾演吳承洋的得力手下Jack，個性神秘又充滿心機，不能有太多的表情，跟他私下本人個性差很多，但卞慶華本人卻很天真，樂觀，沒什麼心眼，為此他特別看了很多黑道與警察相關電影，幫助自己入戲。

▲吳承洋（左）飾演黑道少主。（圖／LINE TV提供）

陳廷軒飾演的警察有「柴犬系男孩」之稱，他表示，同學得知他的稱號，都滿臉問號，因為私下的他雖然有個無害的外表，但其實個性很直接，充滿衝勁。

《圈套》描述警察與黑道的男男戀，在追查一場命案真相的過程中，彼此從對立關係到逐漸靠近，尋找真相的同時，卻也一步步掉落愛情的圈套，今年將於LINE TV播映。