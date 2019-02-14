ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

老公再也不做這事！劉香慈情人節哭訴：結婚前後的差別

記者林映妤／台北報導

劉香慈與永信藥品小開Vick結婚3年育有一子Teddy，14日出席新片《乳‧房》記者會，卻吐槽老公「婚後不一樣了」，「我拍這部片他沒來探過班，其實我們結婚前他都會來接我，結婚後就從沒接過了，這就是結婚前後的差別！」但她也替老公圓場：「因為他一到五上班，六日顧小孩，其實很辛苦啦。」

劉香慈與老公相處認為「互相尊重」非常重要，「他從來沒讓我擔心過，所以我也不要讓他擔心。」她接戲會考量尺度，收到劇本馬上傳給老公和家人，就連導演謝志文爆料這次在《乳‧房》中劉香慈差點要露股溝，她都急忙求饒：「我都有保護措施，全部清場而且都是女性工作人員，導演你講股溝露出我會家庭失和啦！這樣我今年情人節怎麼過？」

▲▼劉香慈、謝毅宏《乳．房》上映記者會。導演謝志文,演員劉香慈,謝毅宏,林酉芯Sora,福福。（圖／記者湯興漢攝）

▲《乳．房》男女主角劉香慈、謝毅宏。（圖／記者湯興漢攝）

問到情人節會互相送禮嗎？劉香慈笑說：「我已經幫他生下一個兒子，這就是最大的禮物啊！我老公可能就是給我…一個親吻或擁抱吧！這樣就很好了啦！」但最後她仍忍不住喊話：「如果有禮物或一張卡片當然是很好！」

她在片中有場自己剃光頭的戲，一鏡到底卻意外失手傷到左耳，「當下用嘉艾（角色名）的心態在剃頭髮，所以耳朵流血也不覺得是傷口。如果是兒子受傷我就會心疼，但老公嚕到我會跟他說你擦擦藥就好了，如果他在那大哭，我會覺得你是有事嗎？」

說到剛剃完頭回家那天，劉香慈笑說：「那天是中秋節，先生、孩子、家人在烤肉，我覺得我的頭比月亮還亮！不過兒子很淡定，我脫帽說『Teddy你看！』他完全沒有反應，反而是之後開始戴假髮他都會狂扯，有一次帶他去親子餐廳溜滑梯、玩球池，他突然狂拉，路人可能就看到一個一半光頭一半假髮的劉香慈。」

▲▼劉香慈、謝毅宏《乳．房》上映記者會。導演謝志文,演員劉香慈,謝毅宏,林酉芯Sora,福福。（圖／記者湯興漢攝）

▲劉香慈、謝毅宏《乳．房》大談姊弟戀。（圖／記者湯興漢攝）

新人謝毅宏首次擔任男主角，坦言初見劉香慈超緊張，「我都不敢跟她講話，結果她自己過來問我姓名身高等等，像做身家調查！」劉香慈笑說：「他一開始看到我就像看到士官長一樣，還會起立打招呼，但我們要演情侶，所以我再不主動出擊不行了，要讓他趕快進入狀況。我們還會一起吃素，我會分他吃堅果、香蕉、芹菜等等。」

謝毅宏為了演出電影，在半個月內狂瘦7公斤最後成功拿到角色，他在片中跳反串秀，相當犧牲「色相」。片中劉香慈拿水果比較胸部大小，他則透露男生也愛講垃圾話互相「比大小」，不過自己學生時期很乖「都在讀書」，劉反吐槽：「你太虛偽了！這樣演藝圈走不久喔！」《乳‧房》3月8日上映。

▲▼劉香慈、謝毅宏《乳．房》上映記者會。導演謝志文,演員劉香慈,謝毅宏,林酉芯Sora,福福。（圖／記者湯興漢攝）

▲《乳．房》上映記者會，福福（左起）、林酉芯Sora、劉香慈、謝毅宏、導演謝志文。（圖／記者湯興漢攝）

李沛旭爆7年情斷蔡淑臻！　 「尊重妳一直想追求的自由」

推薦閱讀

不是只有復仇者！《黑豹》男主角合作國際大導　改編30年前喜劇片

14年後「世紀破冰」！布萊德彼特現身前妻慶生趴　一個舉動…旁人驚呆了

韓最強「歐巴收割機」是金香起！　朱智勛、鄭雨盛操心幫選大學志願

眾怒！奧斯卡廣告時段頒獎　艾方索、吉勒摩戴托羅「中肯話」嗆爆

安海瑟薇《The Witches》演大反派！奧斯卡最佳女配角加入陣容

全世界都忘了披頭四？！《靠譜歌王》全球最夯男歌手爆笑客串

過年電影台收視率出爐「周星馳稱霸除夕」　全台89萬人收看

哈利波特自爆是新一任金鋼狼！「我很高興在這宣布」全網瘋了

網友推論：《復仇者4》出現第2次大毀滅！　「元老6成員將死掉」

阿姨慘死納粹集中營！「他」奔逃西德…身價狂破上億

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

愛紗爸「麻煩你了」周洺甫3年後卻毀婚！　李易：我跟小月就是妳台灣的家人

她19歲第一次太緊張！　私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」…留陰影34年不敢結婚　

李坤城愛她6年不變！　214告白小41歲女友林靖恩…網服了：這是真愛

賴琳恩情人節半裸床照閃爆❤　嬌嗔：不想起床…陳乃榮「閨房情趣」甜炸

第一次在夫家過年！　貝童彤「見婆婆起爭執」半夜偷哭：好想回娘家

愛紗被這句話騙了！她譙周洺甫：一肚子拐　「渣男慣用3手法」當老公別鬧了

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大回擊酸民：取關我啊Bitch

恭喜！HowHow預告登記結婚　鄧福如「情人節早上變陳太太」

哈利波特自爆是新一任金鋼狼！「我很高興在這宣布」全網瘋了

許維恩情人節公開婚紗照！　「希望你成熟穩重」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

乳‧房, 劉香慈, 謝毅宏

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 奶茶妹、劉強東驚傳離婚！　2人同步回應了
  2. 《蘭陵王》翟天臨為抄襲道歉　退出「北大博士後」行列
  3. 屈中恆讀國光「全校最矮」考上華岡不去背後有洋蔥！
  4. iKON第一對偶像CP破局！女方秒認完...YG聲明粉絲全傻了
  5. 離婚4年…白百何「外套護肚」飄孕味　小鮮肉陪上婦產科！
  6. 獨家／14年首破例！SJ封面照「只放藝聲一人」　東海操刀攝影
  7. 終於等到！周曉涵摟腰輕吻　周孝安露甜笑：她嘴很軟
  8. 張柏芝曬豪宅「神秘男聲」入鏡了！　情人節前夕PO影片冒亮點
  9. 男星高宇橋首拍床戲「僵了」！導演看不下去...後面幫忙推
  10. 韓女星KTV被捕獲！　鐵肺飆唱《死了都要愛》...她驚：韓演藝圈真難混

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366