老公再也不做這事！劉香慈情人節哭訴：結婚前後的差別

記者林映妤／台北報導

劉香慈與永信藥品小開Vick結婚3年育有一子Teddy，14日出席新片《乳‧房》記者會，卻吐槽老公「婚後不一樣了」，「我拍這部片他沒來探過班，其實我們結婚前他都會來接我，結婚後就從沒接過了，這就是結婚前後的差別！」但她也替老公圓場：「因為他一到五上班，六日顧小孩，其實很辛苦啦。」

劉香慈與老公相處認為「互相尊重」非常重要，「他從來沒讓我擔心過，所以我也不要讓他擔心。」她接戲會考量尺度，收到劇本馬上傳給老公和家人，就連導演謝志文爆料這次在《乳‧房》中劉香慈差點要露股溝，她都急忙求饒：「我都有保護措施，全部清場而且都是女性工作人員，導演你講股溝露出我會家庭失和啦！這樣我今年情人節怎麼過？」

▲《乳．房》男女主角劉香慈、謝毅宏。（圖／記者湯興漢攝）

問到情人節會互相送禮嗎？劉香慈笑說：「我已經幫他生下一個兒子，這就是最大的禮物啊！我老公可能就是給我…一個親吻或擁抱吧！這樣就很好了啦！」但最後她仍忍不住喊話：「如果有禮物或一張卡片當然是很好！」

她在片中有場自己剃光頭的戲，一鏡到底卻意外失手傷到左耳，「當下用嘉艾（角色名）的心態在剃頭髮，所以耳朵流血也不覺得是傷口。如果是兒子受傷我就會心疼，但老公嚕到我會跟他說你擦擦藥就好了，如果他在那大哭，我會覺得你是有事嗎？」

說到剛剃完頭回家那天，劉香慈笑說：「那天是中秋節，先生、孩子、家人在烤肉，我覺得我的頭比月亮還亮！不過兒子很淡定，我脫帽說『Teddy你看！』他完全沒有反應，反而是之後開始戴假髮他都會狂扯，有一次帶他去親子餐廳溜滑梯、玩球池，他突然狂拉，路人可能就看到一個一半光頭一半假髮的劉香慈。」

▲劉香慈、謝毅宏《乳．房》大談姊弟戀。（圖／記者湯興漢攝）

新人謝毅宏首次擔任男主角，坦言初見劉香慈超緊張，「我都不敢跟她講話，結果她自己過來問我姓名身高等等，像做身家調查！」劉香慈笑說：「他一開始看到我就像看到士官長一樣，還會起立打招呼，但我們要演情侶，所以我再不主動出擊不行了，要讓他趕快進入狀況。我們還會一起吃素，我會分他吃堅果、香蕉、芹菜等等。」

謝毅宏為了演出電影，在半個月內狂瘦7公斤最後成功拿到角色，他在片中跳反串秀，相當犧牲「色相」。片中劉香慈拿水果比較胸部大小，他則透露男生也愛講垃圾話互相「比大小」，不過自己學生時期很乖「都在讀書」，劉反吐槽：「你太虛偽了！這樣演藝圈走不久喔！」《乳‧房》3月8日上映。

▲《乳．房》上映記者會，福福（左起）、林酉芯Sora、劉香慈、謝毅宏、導演謝志文。（圖／記者湯興漢攝）