林俊傑情人節宣布「正宮」是她！加唱限定彩蛋歌..萬粉聽跪了

記者盧薇淩／台北報導

「亞洲唱作天王」林俊傑2019「聖所世界巡迴演唱會」台北站14日起連4天在台北小巨蛋舉行，首場適逢西洋情人節，總暱稱粉絲們為「老婆」的JJ，先是笑說：「情人節可以跟大家一起過真的很幸福！」更甜蜜為台下的「情人們」演唱「情人節限定曲目」，接著說：「今天我最愛的媽媽也在台下，對我來說他才是我唯一的正宮！祝大家情人節快樂！」並演唱台北限定的「彩蛋歌曲」。

▲林俊傑在台北舉行演唱會 。（圖／記者周書羽攝）

這次演唱會上，特別設置移動舞台在一樓觀眾區，當唱到《不潮不用花錢》、《因你而在》等快歌段落時，JJ率領著樂手及舞者們走上延伸舞台，緊接著舞台緩緩從舞台左邊移到右邊，近距離與二、三樓的觀眾們互動，而為了這座移動式舞台，必須捨棄2千個座位，4天演唱會一共捨棄了共8千個座位。



今天同時也是一年一度的西洋情人節，總暱稱粉絲們為「老婆」的JJ，先是笑說：「情人節可以跟大家一起過真的很幸福！」更甜蜜為台下的「情人們」演唱「情人節限定曲目」，包含《修煉愛情》及《浪漫血液》兩首台北場彩蛋歌曲，這兩首歌更是巡演至今從未演唱過的歌曲。

▲林俊傑情人節這天陪粉絲度過。（圖／記者周書羽攝）

在這充滿意義的一天，JJ說：「謝謝你們把你們珍貴、寶貴的情人節這天讓給了我，不論有沒有對象，男女朋友、結了婚、有小孩的朋友，或單身的朋友，因為不管你是不是有對象，都會發表意見，『沒關係啊，情人節ok啊，我一個人也很好的』，我可以唱歌、辦演唱會，而有情人的一定會曬很多照片，女生收到花就曬花，男生曬送給女朋友的禮物。」他則說自己要曬的東西是鋼琴，接著一連自彈自唱演唱《她說》、《記得》及《修煉愛情》，全場觀眾都陶醉在他的美聲中。

▲▼林俊傑一連演唱多首經典歌。（圖／記者周書羽攝）