盧廣仲推新單曲！　盤點出道11年「廣式情歌」哪首沒聽過？

記者盧薇淩／台北報導

盧廣仲近期除了緊鑼密鼓忙著4月份的3場小巨蛋演唱會，也積極創作新歌，將在2019年春季推出睽違許久的全新單曲《愛情怎麼了嗎》，這首新歌也是作為他邁入出道第11年的全新起點。對盧廣仲來說，「懂得愛人，才是大人」在轉大人後，也必須去學習如何擁有愛，而愛才是創作的永續根基，更是內心渴望的歸屬，這首歌也是盧廣仲邁入出道11年的第一首創作，希望大家聽見成熟又感性的盧廣仲。

▲盧廣仲推出新單曲 。（圖／添翼提供）

善於把生活融入創作的盧廣仲，唱起情歌充滿獨特個人特色。說到他的「廣式情歌」，從早期直率青春的《我愛你》，到遺憾憂傷的《最寂寞的時候》，又或是正向陽光的《不想去遠方》等，都能感受到最直接的情緒。退伍後的盧廣仲，對於情歌的掌握也有些許轉變，無論是以舊情人視角譜寫的《結婚鑽戒》；抒發心中無奈的《星座愛情故事之巨蟹座可不可以繼續說愛》，還是國語閩南語交雜並堆疊濃稠思念情緒的《魚仔》，繼去年大獲好評的《幾分之幾》後，盧廣仲再次以敏銳觀察力，看透愛情裡的現實與殘酷，完成這首全新單曲《愛情怎麼了嗎》。

▲盧廣仲正在籌備4月連續三場小巨蛋演唱會 。（圖／添翼提供）

今年農曆新年，盧廣仲特別回台南陪家人，不但曬出跟爸爸與爺爺的合照，還幽默寫下「盧氏三兄弟祝您新年快樂」，另外也帶著一家人到戶外走春，母子共同入鏡，展現一家人深厚的情感。開工之後，盧廣仲也緊鑼密鼓準備4月小巨蛋演唱會，雖然是五度攻蛋，但首次挑戰連續三場演出，對體能來說絕對是考驗，盧廣仲已經展開一連串訓練，預告會給歌迷驚喜。不過仍有不少南部鄉親期待，希望有機會敲碗高雄場，目前場地還在規劃中，不排除南下攻蛋。盧廣仲《愛情怎麼了嗎》2月14日情人節開始預購，3月14日正式發行。