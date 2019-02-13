《李屍朝鮮》柳承龍賣炸雞破紀錄　上映21天登「最賣座喜劇」

記者蕭采薇／綜合報導

《李屍朝鮮》南韓影帝柳承龍最新動作喜劇《雞不可失》（Extreme Job），在南韓上映至今蟬聯冠軍寶座21天，目前總觀影人次已達1324萬，賣座31億台幣，竄升韓國影史上映票房排行第6名，猛超《屍速列車》、《與神同行：最終審判》、《駭人怪物》等經典，亦打破柳承龍的喜劇前作《7號房的禮物》紀錄，成為韓國史上最賣座的喜劇電影。

▲影帝柳承龍最新動作喜劇《雞不可失》，已成南韓史上最賣座的喜劇電影。（圖／CATCHPLAY提供）

不少媒體預測以目前的票房成長速度，有望超越《阿凡達》奪下第4名。許多韓國影迷看完意猶未盡跑去拍攝地仁川朝聖場景，甚至研究食譜試做電影招牌菜「水原牛肋排炸雞」，而拍攝期間天天和炸雞為伍的柳承龍竟爆料自己沒吃到幾塊雞，他說：「當時我正好在控制體重，不能碰麵粉和雞肉，大家都故意在我面前大口啃炸雞，我只有在畫面需要時才難得吃幾口，一咬下去又脆又香太美味了。」

▲影帝柳承龍最新動作喜劇《雞不可失》，已成南韓史上最賣座的喜劇電影。（圖／CATCHPLAY提供）

《雞不可失》描述由影帝柳承龍、性感女星李哈妮、實力派演員陳善圭、新生代男星李東輝和當紅小鮮肉孔明飾演的緝毒5人組，出任務拚了命卻老是出包、事倍功半的他們，逼不得已在炸雞店臥底監視住在對面的販毒組織，因而展開一連串爆笑事件。演員們除了為戲學烹飪、練武術之外，也毫不保留地盡情搞笑，片場總是充滿笑聲。

▲《雞不可失》演員們感情好。（圖／翻攝自網路）

《雞不可失》描述辦事不力的緝毒小組，成天埋伏在毒販巢穴對面的炸雞店中監視，案情也毫無進展。既然每天都得待在炸雞店，不如動手賣起炸雞，看似無厘頭的決定，竟讓魯蛇警探們意外找到事業第二春，賣到嚇嚇叫的美味炸雞讓餐廳一夕爆紅！副業做太大的警探們有辦法達成使命嗎？