王家梁曬照甜視她　網一看全歪樓：OO要炸開了！

記者李欣容／綜合報導

王家梁在《艾蜜麗的五件事》中飾演不敗律師孫競明，從原本的冰山到後來被呆萌小艾（鍾瑶 飾）融化，也因為喜歡上小艾，逐漸露出暖男一面。王家梁難得在Instagram貼出和鍾瑶甜蜜相望的照片，卻被謝佳見打回現實：「擔心襯衫會裂掉！」

▲王家梁身材好，襯衫差點被撐爆。（圖／翻攝自Instagram／___wcl0911___）

王家梁穿著襯衫，和鍾瑶坐在餐桌前對望，嘴角還露出甜蜜微笑，他簡短寫下：「孫競明與小艾的時間，請勿打擾。」沈浸在粉紅泡泡之中，沒想到謝佳見看到照片，第一時間是擔心王家梁結實的肌肉會把襯衫撐爆，粉絲也相繼留言：「我只注意到歐巴的手臂肌肉線條」、「手臂快炸開了」、「那個手臂，襯衫好緊啊」。

▲王家梁常分享健身照。（圖／翻攝自Instagram／___wcl0911___）

王家梁一直都給人男神形象，就連記者會時也都很少開玩笑，鍾瑶曾爆料2人合作趣事，說王家梁私下很「白爛」，其中一場哭戲她見王家梁落淚，直說：「哇！王家梁在哭欸，難得看他深情落淚，那場戲還不錯，看到他流眼淚我也跟著紅了眼眶。」王家梁去年拍了6部戲，找上他的都是律師類的高富帥，新的一年他希望能挑戰更多不同類型的角色。

▲王家梁演過許多高富帥角色，幾乎快成為律師專業戶。（圖／翻攝自Instagram／___wcl0911___）