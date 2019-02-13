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雷／《艾莉塔》豬隊友是他！「狂扯女主角後腿」網氣炸：死掉活該

記者洪文／綜合報導

科幻電影《艾莉塔：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）上映5天迅速破億，稱霸過年全台票房冠軍，電影話題現正在網路上熱議，尤其片中女主角艾莉塔有個「豬隊友」讓網友氣炸：「完全是個拖油瓶，死掉活該！」

▲▼《艾莉塔：戰鬥天使》劇照。（圖／福斯提供）

▲《艾莉塔：戰鬥天使》劇照。（圖／福斯提供）

《艾莉塔：戰鬥天使》改編自日本科幻格鬥漫畫《銃夢》，電影高度還原漫畫中複雜、充滿想像力的世界觀，忠實呈現漫畫的場景、道具，完整重現經典情節、人物，外媒給予「近年來最佳漫改電影」的好評，多數原著粉絲也很滿意，「無愧銃夢之名」、「看了熱淚盈眶」、「鐵粉很享受」。

—以下有雷—

▲▼《艾莉塔：戰鬥天使》劇照。（圖／福斯提供）

▲基安強生在《艾莉塔：戰鬥天使》演出雨果（中）。（圖／福斯提供）

女主角艾莉塔有個「豬隊友」，網友一致認為就是男主角雨果。因為他不但欺騙女方他的真實身分，又逼得女方多次冒著生命危險去救他，他卻不加珍惜，還白目地一直往危險過去，白白送上性命。

網友對雨果的種種行為氣炸，「男主角真心廢」、「死掉超爽的」、「趕快死一死算了」、「很難幫雨果平反」、「死掉活該」、「害人精」、「整個拖油瓶，完全沒用處」、「完全不同情他」、「渣男一個」、「終於不用扯後腿了」、「要不是雨果死亡，否則就要用個負雷勸退了」。

不過，飾演「雨果」的基安強生（Keean Johnson），看來很喜歡這個角色的「廢」。他認為正是這個角色的脆弱性最吸引他演出，一開始看起來有個強悍的外表，深入了解其實有塊脆弱的一面，「我想帶出他試圖隱藏的脆弱一面，我認為他一生都沒辦法向人展現這一塊，直到艾莉塔走入了他的生活，找到一個像愛自己一樣愛他的人，不用再戴著面具隱藏內心這一塊。」
 

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艾莉塔, 銃夢, 艾莉塔：戰鬥天使

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