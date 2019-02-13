網紅正妹祈錦鈅被捏鼻子1hr！　細白長腿瘀青照曝光..還道謝

▲祈錦鈅（小鈅）新單曲找馬毓芬指導。（圖／Webtvasia Taiwan）

記者盧薇淩／台北報導

「國民女友」祈錦鈅（小鈅）在IG、臉書擁有45萬粉絲擁戴，為網路高人氣歌手，去年底簽約Webtvasia Taiwan ，簽約3個月隨即推出首支全新單曲《比心小幸福 》，找來天王天后御用配唱製作人馬毓芬親自操刀，有次配唱時馬毓芬發現她一直出現鼻音，花1小時捏著鼻子教唱，讓她感激說：「過程中也一直告訴我，我做的到叫我不要沮喪，給我很大的鼓勵。」

祈錦鈅（小鈅）之前是平面模特兒，因為平面作品被關注，但當歌手是從小的願望，之前自己買器材錄音錄制歌曲，都自己一手包辦，雖然誠意十足卻缺乏專業性。去年簽約後，開始接受專業的演戲、歌唱、跳舞、體能訓練，密集的課程時難免遭遇挫折，也因跳舞把腿跳的都是瘀青，回家爸爸看到嚇一跳，非常心疼寶貝女兒。小鈅說，「身邊的朋友會勸我，幹嘛那麼辛苦，拍幾張漂亮照片就能上萬人按讚，但我不甘於只是拍美美照片活在網路世界，希望可以培養有更多專業的才藝，推出更多的作品讓大家認識我，也希望大家多給我建議，好的或壞的我都接受。」

▲祈錦鈅是人氣網路歌手。（圖／Webtvasia Taiwan）

小鈅說，馬毓芬是很細心追求完美的老師，會針對唱歌語氣尾音和情緒做嚴格要求，「過程中也一直告訴我，我做的到叫我不要沮喪，給我很大的鼓勵，有一次配唱老師發現我唱歌時的鼻音一直出現，花了一小時捏著我鼻子幫我配唱，很謝謝老師的用心。」馬毓芬老師說：「小鈅的聲音讓我非常驚艷，覺得小鈅的聲音有張紹涵剛出道的感覺，假以時日一定可以在歌壇有一席之地，我很看好她。」

▲祈錦鈅為了練舞滿腿瘀青。（圖／Webtvasia Taiwan）

現在正逢新春時節，小鈅許願希望新歌可以得到大家喜歡，今年會也會有戲劇作品的推出，過年拿了很多家人長輩的紅包，被問到過年有沒有在團圓時唱歌給大家聽？小鈅說：「平時自己在家哼哼唱唱會被說吵，希望今年有更多的公開表演及見面會，希望家人可以到場支持，因為想讓他們看到大家對自己的肯定，這對我來說很重要。」

▲▼祈錦鈅推出新單曲。（圖／Webtvasia Taiwan）