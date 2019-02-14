【影評】《愛‧滿人間》　是鄉愁也是新的夢幻

圖文／鏡週刊

神奇的褓姆瑪莉包萍乘著風箏到來，召喚人們重拾想像力，相信美好的事物，即使看似不可能，也可以成真。奇妙又溫馨的暖心電影。

《愛‧滿人間》是1964年經典電影《歡樂滿人間》續集，但並無銜接的問題。許多專屬彩蛋尤其獻給看過前作的影迷，會讓觀影滿足感倍增。

故事講述在25年後，褓姆瑪莉包萍再度回到班克斯家，當年的孩子長大了，困在嚴酷的生計壓力底。包萍用她的神奇魔法，領著成為父親的麥可及他的3個幼子重新擁有歡笑與希望。

導演羅伯馬歇爾曾執導《芝加哥》，在歌舞片與百老匯音樂劇都是重量級人物；片中歌舞大秀也一如期待的盡興淋漓，金獎加持的技術團隊以及包括艾蜜莉布朗、梅莉史翠普、柯林佛斯、班維蕭、茱蒂華特絲和《歡樂滿人間》演員客串等盛大卡司，展現了這個續集作品的分量感。

羅伯馬歇爾在當代與懷舊間拿捏了不錯的平衡，但電影節奏差強人意，故事過於拖沓。幾處致敬經典的鋪陳，雖精心可也稍嫌刻意，新世代的影迷或可能感覺不到這份用心。情節或許不是重點，但總覺得某些轉折還是有更細緻的空間，而角色也該再立體一點。

艾蜜莉布朗表現亮眼，演繹了屬於她的褓姆包萍。她外冷內熱的氣質和當年茱莉安德魯絲大不相同，作為這故事的靈魂人物，《愛‧滿人間》可說是開創了新局。

《歡樂滿人間》曾是將真人演出和動畫合成在同一畫面且互動的開創者，《愛‧滿人間》也沿用了這特效，幾場手繪動畫的戲豔麗童趣，另外，全片有著許多充滿巧思的飛翔元素，除故事本身，視覺也帶人重返童年情懷。

84分 導演：羅伯馬歇爾

演員：艾蜜莉布朗、班維蕭

片長：130分鐘

級別：普遍級

上映日期：2月1日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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