《艾莉塔》全台票房1.2億！《阿凡達》導演「為了大女兒」翻拍　背後原因超暖

記者洪文／綜合報導

大年初五票房出爐，《艾莉塔：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）台北票房755.8萬、全台票房2900萬，上映5天全台累計票房達1.2億，這也是連續第5天拿下票房冠軍。這是《阿凡達》導演詹姆斯卡麥隆催生超過11年的心血結晶，當時他決定翻拍《銃夢》，其中一個原因就是為了大女兒，背後的原因相當溫暖。

▲《艾莉塔：戰鬥天使》劇照。（圖／福斯提供，以下同）



《艾莉塔：戰鬥天使》改編自日本科幻格鬥漫畫《銃夢》，詹姆斯卡麥隆最初和艾莉塔相遇是在90年代末，透過《環太平洋》、《水底情深》名導吉勒摩戴托羅推薦給他，果然這部出自日本頂尖漫畫神人木城幸人、紅遍全球的科幻格鬥漫畫《銃夢》立刻點燃了他心中的創作熱血。

《銃夢》不僅僅是一個關於自我認知、發掘以及價值觀、普世皆準的故事，甚至其中的人性刻畫比26世紀的未來背景設定更具意義，詹姆斯卡麥隆表示：「我對這個故事有特別強烈的共鳴，因為當時我的大女兒還很年輕，我覺得這是一個鼓舞女性的精彩故事！木城幸人更是創造了一個令人難以置信、豐富細膩的世界觀，非常具有改編躍上大銀幕的潛力。」

當時詹姆斯卡麥隆看見廢鐵市的錯綜複雜，決定將這座墮落的科技城化為創作舞台，堅持採取真正能讓觀眾身歷其境的原生3D技術拍攝，「原生3D絕對是最棒的拍攝效果，幸運的是，勞勃之前就拍攝過原生3D電影，所以他完全熟悉關鍵與運作方式。」

對於拍攝系統全面進化，導演勞勃羅里葛茲感到非常興奮，笑說技術進步讓他有時甚至會忘記是用3D攝影機拍攝，但也強調兩人都認為3D技術營造更好的沉浸式體驗，重點還是在於故事核心，並尊重詹姆斯卡麥隆的改編劇本及所有原創設定。

《艾莉塔：戰鬥天使》改編自日本科幻格鬥漫畫《銃夢》，電影高度還原漫畫中複雜、充滿想像力的世界觀，忠實呈現漫畫的場景、道具，完整重現經典情節、人物，外媒給予「近年來最佳漫改電影」的好評，多數原著粉絲也很滿意，「無愧銃夢之名」、「看了熱淚盈眶」、「鐵粉很享受」。