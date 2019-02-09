《艾莉塔》5天全台破億！原著漫畫家「一張手繪圖」認證：完美改編

記者洪文／台北報導

大年初四票房出爐！《艾莉塔：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）台北票房709.6萬，全台票房粗估2400萬，持續穩坐票房冠軍寶座，上映4天全台累計票房達9600萬，預計今天大年初五確定破億，不僅原著漫畫家木城雪戶也對電影改編高度讚賞，外媒也給予「近年來最佳漫改電影」高度評價。

▲《艾莉塔：戰鬥天使》5天全台票房破億。（圖／福斯提供）



《艾莉塔：戰鬥天使》改編自日本科幻格鬥漫畫《銃夢》，電影高度還原漫畫中複雜、充滿想像力的世界觀，忠實呈現漫畫的場景、道具，完整重現經典情節、人物，不僅外媒給予「近年來最佳漫改電影」的好評，多數原著粉絲也很滿意，「無愧銃夢之名」、「看了熱淚盈眶」、「鐵粉看了很享受」。

其實《銃夢》漫畫家木城雪戶不但親自參與《艾莉塔：戰鬥天使》整個電影製作，甚至到片場實際參與拍攝。他這幾天更特別畫了一張電影海報，公開給予高度讚賞：「漫畫中心思想已被電影出色地詮釋，包括角色的情感、存在的理由，這些都完美反映在電影中，我很高興！」

▲《銃夢》漫畫家木城雪戶繪製《艾莉塔：戰鬥天使》海報。（圖／翻攝自推特）



此外，導演勞勃羅里葛茲證實，《艾莉塔》已有完整的三部曲計畫，卡麥隆早已寫好1000頁的故事，目前只有交出其中600頁而已。他也透露，電影結束前狂人諾瓦德的出現「真的是為了續集」，因此當初很難找演員，「為了找到這個戲份不多，又沒有對白的角色，又能在《艾莉塔：戰鬥天使2》演出的人，最終我們選擇了艾德華諾頓。」

大年初四台北票房排行榜

（單日票房／累積票房）

1.艾莉塔：戰鬥天使 709.6萬／2812.6萬

2.馴龍高手3 324.5萬／2758.9萬

3.幸福綠皮書 65.7萬／725.9萬

4.愛・滿人間 59.5萬／401.7萬

5.大三元 41.5萬／344.4萬

6.廉政風雲 煙幕 40.9萬／206.6萬

7.異裂 40.6萬／3066.9萬

8.寒單 32.2萬／701.1萬

9.驚濤佈局 28.4萬／696.1萬

10.水行俠 25.6萬／1.4億