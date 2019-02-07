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席琳狄翁「暴瘦時尚」穿這樣！ 　撞臉30年前《幽遊白書》戶愚呂弟

記者陳芊秀／綜合報導

50歲西洋歌壇天后席琳狄翁最近身形暴瘦，引發外界批評與關注，對此曾回應「不喜歡就隨便我吧。」她瘦成紙片人，又穿上寬鬆套裝出門，照片意外在日網掀起話題：「好像《幽遊白書》戶愚呂弟！」

▲席琳狄翁暴瘦撞臉《幽遊白書》戶愚呂弟。（圖／翻攝自席琳狄翁IG、推特） 

▲席琳狄翁暴瘦成為話題，還被日網發現撞臉《幽遊白書》戶愚呂弟。（圖／翻攝自席琳狄翁IG、推特）

席琳狄翁1月時身穿連身套裝，大深V設計讓鎖骨、胸骨線條清晰可見，高墊肩加上大燈籠袖，下半身寬型剪裁，腳踩尖頭鞋，穿搭十分前衛。不過看在日本動漫迷眼中，被聯想到冨樫義博的《幽遊白書》中的反派角色「戶愚呂弟」，眾人笑翻回應「褲子很像」、「比想像中更像戶愚呂弟」、「真不該在電車裡看這個」、「席琳狄翁感覺很強。」

▲席琳狄翁暴瘦，穿搭時尚相當前衛。（圖／CFP）

▲席琳狄翁暴瘦跑趴，穿搭時尚相當前衛。（圖／CFP）

▲席琳狄翁暴瘦撞臉《幽遊白書》戶愚呂弟。（圖／翻攝自CFP、推特）

▲席琳狄翁墊肩造型加上墨鏡，被聯想到《幽遊白書》的戶愚呂弟。（圖／CFP、日網）

還有人P圖放上「戶愚呂兄」在天后肩上，加上漫畫台詞，再度引來網友笑讚。沒想到天后出席時尚趴的造型，讓日網想起30年前的經典漫畫，「手放進口袋的樣子，根本就是戶愚呂弟本人啊！」

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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席琳狄翁, 幽遊白書

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