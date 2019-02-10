專訪／歌手遲到45分鐘　歐漢聲BBOX撐場「神奇結局」令他此生難忘

記者洪文／專訪

歐漢聲過去主持節目帶給不少觀眾歡樂，近日演出賀歲喜劇片《瘋狂電視台瘋電影》，因為太入戲，回想起過去自己的人生起伏，差點想跳樓自殺。他向《ETtoday》坦言：「我是很不喜歡主持的，超不喜歡搞笑的，從頭到尾只想要唱歌。」一切源頭是為了生存，沒想到曾經一場校園主持，因為有歌手遲到45分鐘，他靠著BBOX撐場逗笑全場，沒想到意外改變了一個人的一生，令他此生難忘。

▲ 歐漢聲在《瘋狂電視台瘋電影》 演出電視製作人，現實生活也重新檢視了自己的演藝人生。（圖／記者周書羽攝）



從小父母忙於工作，歐漢聲整天在家的陪伴就是電視，更在基隆反潮的地板滑行，練成麥可傑克森招牌舞步。他永遠記得人生第一次走進攝影棚，就是《大家一起來》的錄影，電視上五光十射的佈景就在眼前，主持人趙樹海朝他走來，兩撇鬍子至今印象深刻，從此埋下他想要進入演藝圈的念頭，現在成為大陸十大最貴主持人之一、身價上億的歐漢聲，帶給無數觀眾歡笑。

一直被視為搞笑藝人的歐漢聲，這次在《瘋狂電視台瘋電影》上了一堂震撼的課，「第一次有人找我演戲，完全不要我搞笑！」他一直把搞笑視為必備品，自己理所當然需要具備這個功能，結果第一次有人告訴他：「我不要你這個功能！」他必須封印任何想要搞笑的心，包括眼神一丁點的職業笑容，導演謝念祖要的是他最真實的內心，「這已經不是『砍掉重練』，根本是『換帳號』了！」

▲ 導演謝念祖不讓歐漢聲搞笑，任何一點綜藝的眼神就喊卡，想盡辦法「打碎綜藝的歐弟」，要他展現真實的內心。（圖／華納兄弟提供）



即使出道23年，歐漢聲仍自詡「電影界的菜鳥」，感謝現場攝影非常有耐心，讓他能放心在鏡頭前展現沒有展現過的自己，「做綜藝的人會有保護機制，不管碰上什麼尷尬，只要搞笑就可以閃避，永遠不在鏡頭前認真說話，怕沒人聽，怕沒內容，說完悲慘的事情一定要搞笑化解尷尬。現在可以在鏡頭前平心靜氣地抒發情緒，被鏡頭捕捉出來，感動觀眾，這對我來說，難度非常、非常高。」

相對於劉冠廷在《瘋狂電視台瘋電影》演出模仿數十個人物的阿比，模仿起家的歐漢聲反而被要求收起綜藝搞笑魂，只能眼睜睜看著好笑的哏溜走，這是考驗他最難的地方。歐漢聲曾問導演謝念祖：「怎麼不找我演阿比，不是比較簡單嗎？你也不用跟我耗這麼久！」導演回答：「我不要，那個大家都讓你做了，我不覺得你再做一次，大家會有什麼驚喜。」他笑說：「他最瘋狂的就在這裡吧！」

▲《瘋狂電視台瘋電影》劇組大部分在華視取景，他想起退伍後歷經低潮的日子，「我沒事跑去華視，騙了幾個大哥說我來探班的，其實根本不知道是誰在錄影，後來才遇到瓜哥，因此認我做徒弟。」（圖／華納兄弟提供）



為了斬斷歐漢聲的綜藝魂，導演謝念祖在一場天台戲，完全不給他劇本，也不讓他事先熟悉環境，就讓他獨自在天台上發呆，直到太陽下山，「很尷尬，又不是拍MV，又沒有唱歌，也沒有對嘴，那對演員來說蠻挑戰的！」他拿著收視率下滑的報表，突然一陣風吹了過去，瞬間讓他淚崩，「想一想好像我在演藝圈的經歷，有起有落，再怎麼樣做努力，逃不過大自然的侵襲，難道只能這樣嗎？」

歐漢聲忍不住回想出道23年至今，充滿戲劇性、起起伏伏的人生際遇，「當兵回來空窗失業，一度曾經擁有一點，再來一無所有，再擁有一點，正當你充滿希望、奮鬥達到一個極限時，再讓你失去所有。」他現在珍惜每一個工作，「這讓我心態更放鬆，以前很緊繃，總是希望做到最好，很緊張，很認真，現在告訴自己不要太認真，因為認真就不自然了。」

▲歐漢聲坦言，最難的就是華視頂樓的戲，導演不給他台詞，把他一人丟在那裡，兩個小時不喊卡，「那一瞬間我非常赤裸，我差點想要跳下去。」（圖／華納兄弟提供）



這也是拍完《瘋狂電視台瘋電影》之後，歐漢聲最大的收穫，「我得到了一個新的念頭，最好的表現應該是最放鬆的時候。」所以他認真做自己喜歡的事，再放鬆地去完成它、享受做的過程，而不是抱著很大的得失心去做，期待過多的回報，「就算被大家說空窗、沒工作，我都不care，我現在只想選擇我想做的事情，時間分配家人一定是第一，而這部電影就是我去年最想做的事情。」

外界認為歐漢聲是搞笑主持人，但他坦言：「我是很不喜歡主持的，超不喜歡搞笑的，壽司店師傅一定喜歡吃壽司嗎？我從頭到尾只想唱歌。」一切的根源是為了生存，那年他退伍回來，沒有工作，身上仍背負著家中債務，大家覺得他有主持的天分，就連胡瓜都認為可以開發，於是他去學主持，從校園一場最便宜的價格開始主持，靠著一年做300多場練習口才，為了生活只能逼自己做到最好。

▲ 歐漢聲沒想到多年的校園主持，影響了平行時空的另一個人。（圖／記者周書羽攝）



有了一開始校園主持打好的基礎，歐漢聲才站穩主持腳步，現在也在大陸主持佔有一席之地，成為大陸十大最貴主持人之一，身價上億，當中也有令他意想不到的事。他曾在大陸主持節目時，遇上全世界BBOX冠軍，對方告訴他：「我是因為在Youtube上面看到你在校園主持表演BBOX，我才開始練BBOX的。」他簡直不敢相信，畢竟那次表演BBOX不在原來的腳本當中，完全是個意外。

歐漢聲當然記得那次的BBOX表演，因為有個歌手遲到足足45分鐘，下一個藝人也還沒來，他必須在台上苦撐全場，逼自己把身上的十八般武藝全部搬出來，「我在上面又玩遊戲，又模仿，再加唱歌，跟同學互動，又BBOX，還把又BBOX分解地很細，撐了30幾分鐘！」話一講完，身邊的劉冠廷也承認因為歐漢聲學過BBOX，他不知道那年所有七年級生學起BBOX，全是深受他的影響。

就像歐漢聲多年前拜師胡瓜，那時跟著主持《少年兵團 旗開得勝》收工之後，胡瓜就坐在身邊吃著麻辣鍋，他忍不住捏了胡瓜的臉：「你是真的嗎？」還被胡瓜回罵：「你是起笑喔？」他就是覺得超級奇怪，「電視機的人現在成為我生命中最重要的人，我也成為了電視機上的人。」電視就是這麼奇妙，多年前他看到趙樹海而決定加入演藝圈，現在有人因為他而成了世界BBOX冠軍。