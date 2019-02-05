張柏芝罕見曬兒！　11歲Lucas開口「低音拜年」…網：超像謝霆鋒

記者李湘文／綜合報導

藝人張柏芝跟前夫謝霆鋒育有2個兒子Lucas、Quintus，離婚後仍陪著孩子成長，但平時多半低調。趁著大年初一，她難得PO出跟兒子一起去爬山的影片，讓小孩在鏡頭前面露臉、跟大家拜年，令網友超驚喜！

▲張柏芝2個兒子Lucas（右一）和Quintus（右三）都長大了。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

影片中，張柏芝看起來精神飽滿，對鏡頭打招呼：「大家好，我是張柏芝，新年快樂！」接著她把手機一轉，讓Lucas和Quintus也輪流說聲「新年快樂」。Lucas穿著一身黑衣，酷酷地壓低嗓音，面無表情說：「大家好，我是謝振軒。」Quintus的個性則完全相反，才剛活蹦亂跳地衝到鏡頭前，就馬上又跑遠，但還是扯著嗓子喊「大家好，我是謝振南」，十分活潑。

▲Lucas和Quintus個性天差地遠，哥哥安靜，弟弟活潑。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

▲張柏芝大年初一帶兒子爬山。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

張柏芝即使被Quintus打斷原本要說的話，還是顯得心情愉悅，把這段影片上傳到微博後，也笑說：「大年初一，登高望遠，身體棒棒，步步高升！」網友看了這段簡短但溫馨的影片也笑出來，直說「哥哥和弟弟真的性格完全不一樣」、「好久不見他們，聲音變了好多」、「大兒子好像他爸爸謝霆鋒」、「一個像爸爸，一個像媽媽」。

▲張柏芝帶2個兒子拜年。（圖／翻攝自張柏芝Instagram）