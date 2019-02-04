最美雙胞胎勝任「女神」　依依佩佩開春接7位數代言　

記者許逸群／台北報導

被喻為最美雙胞胎的依依佩佩，她們在三年內生了四個小孩，但因保養得宜，姊妹倆不但外型看起來不像媽媽，甚至被醫美大廠相中，在2019年打敗許多知名女藝人，被邀約成為廠商「女神計畫」的年度代言人，在新的一年初就接到高達7位數字代言的大案子。

▲依依佩佩接獲醫美廠商「女神」代言。（圖／取自臉書）

依依很不好意思的說，長期處在演藝事業、家庭、婚紗副業等多頭燒的生活，其實完全沒想過還能跟「女神」兩個字扯上關係。她坦言起初本來想婉拒，但這活動的意義就是要讓女人找回最漂亮的一面，而拍攝代言宣傳照那一天，姊妹倆被大讚「找對人了」，也讓她終於放下心中的大石頭。

佩佩則說，好險依依平時都有一直提醒她這個做妹妹的，要一直努力把自己維持在心目中覺得一個漂亮女生該有的最佳狀態，所以在接到年度代言的時候才不致於措手不及。由於2019年的一開始就接到高達7位數字代言的大案子，過年期間，姊妹倆也準備了大紅包給爸媽。

▲▼佩佩夫妻出國，老公貼心帶上岳母跟依依。（圖／取自臉書）

另外，佩佩先前跟老公余小魚訂好機票要去韓國小度蜜月，沒想到老公貼心地偷偷也幫岳母跟依依，也一起買了機票跟訂民宿，讓佩佩同時也可以跟家人一起到韓國遊玩。雙胞媽開心地說，女兒結婚之後感覺不是嫁出去變成別人的，反而是多了兒子。