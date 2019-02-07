納豆揭《悶鍋》檯面下生存法則！「生吃ＯＯ中毒」邰智源嚇死

記者洪文／專訪

納豆在賀歲片《瘋狂電視台瘋電影》演出電視台總經理，讓他回想起錄製《全民大悶鍋》10年來的甘苦日子，「日本《NHK》派人來攝影棚做報導，我親眼看到日本人嚇傻，你們這麼少的工作人員，也沒有很棒的環境，怎麼做出來這些節目？」觀眾愛看他跟阿Ken互賞巴掌，但沒人知道他在扮團團圓圓的時候，生吃竹子嘴巴中毒，「為什麼要做這件事？或許有些一兩個觀眾今天心情不好，但也許打開電視之後，可以因此哈哈哈哈哈，把今天的悶解掉一大半了，好像就夠了。」

▲納豆認為《瘋狂電視台瘋電影》雖然講的是整個電視圈的興衰，其實呈現的是台灣電視人有很大的軟實力，時常把沒有錢去製作的節目，做到有趣、有人看。（圖／記者周書羽攝）



《全民大悶鍋》不到24小時就要完成1集，納豆回想10年來每天的日子，從早到晚的作息到現在還是記得清清楚楚。他早上在家看電視預先準備晚上可能模仿的角色，下午3點接到電話才會知道晚上要不要去、演什麼角色，並在這麼短的時間把功課做好、妝弄好。電視台只有2個化妝師、1個髮型師，每個藝人都要輪流梳化，通常就在這時對腳本、討論要講什麼話、講什麼有趣的哏，「畢竟編劇可能還是剛出社會的小朋友，年紀比我們還小，如果劇本還不夠好，我們就會互相問怎麼可以更好，一直忙到Live時間一到，大家上去，碰，就做出來了。」

10年來《悶鍋》全年無休，唯一停播的一次是政治敏感的319槍擊案，因此舉凡地震、颱風天等天災人禍都要工作。納豆記得有一次的颱風天，政府宣布停班、停課，仍要冒雨穿著拖鞋趕去攝影棚，錄到一半後面的鐵捲門打開，他與阿Ken就被叫到風雨裡面，淋著風雨播報新聞，工作人員不斷拿水向他們潑水，全身濕透了，錄完後兩人喝著薑湯一直發抖，「這就是電視人的熱血，我們那時候多做一些表演，不是想說可以多賺一點錢，畢竟薪水都是一樣的啊，就是覺得可以做好就要去做。」

▲《全民大悶鍋》系列班底日前再度聚首，完成舞台劇《悶鍋出任務》，納豆感性地說：「台下哈哈哈哈像潮水一樣進來的時候，我突然覺得我們好像年紀增長的一群搞笑者們，雖然大家逐漸步入中年，可是大家讓觀眾笑的初心是沒有變的。」（圖／資料照／記者李毓康攝）



這種熱血的衝勁，時常連《悶鍋》裡的前輩都佩服不已。納豆、阿Ken扮演的知名角色其中之一就是團團圓圓，納豆手上拿著熊貓吃的竹子，錄影開始真的吃下去，邰智源嚇死：「那個不用真的吃吧？」結果他錄完整個嘴巴中毒發麻，但他無所謂，「如果我做這些事情，可以讓電視機前的觀眾，或是現在網路前的觀眾可以笑，我就覺得好像做了一件很棒的事，好像不用錢的心理醫師一樣。」

說來奇妙，納豆曾經一直納悶，他跟阿Ken是班底裡面酬勞最便宜的兩個人，可是10年來很少錄影沒有角色。他後來懂了，因為自己從來沒有限定模仿政治人物，舉凡動物、千元鈔票上的4個小朋友或是全身塗藍色的納美人、全身塗黃色的辛普森家庭，「這些大哥還不一定做得到，因為我們很好用、很好操，又能把這些角色的效果演好，所以我們就能一直在那裡存活著，即便我們的模仿能力一定沒有這些大哥那麼好，可是我們可以造成好玩、年輕的感覺，還能另外開闢一個自己的單元。」

▲其實《瘋狂電視台瘋電影》導演謝念祖就是《全民大悶鍋》的製作人之一，也是納豆的大學學長。兩人認識多年，從來沒有合作舞台劇，這次他是第一次看到對方導戲，「蠻過癮的，他在現場給我很大的空間自由發揮，我演的這個角色蠻浮誇的，導演完全沒有要制止我的。」 。（圖／記者周書羽攝）



過去觀眾愛看納豆跟阿Ken互整、互賞巴掌，現在納豆主持《綜藝三國志》吃飛鼠大便、親地上羊屎百無禁忌。他坦言：「這些都不是節目的橋段，那為什麼要做這件事？或許有些一兩個觀眾今天心情不好，但也許打開電視之後，可以因此哈哈哈哈哈，把今天的悶解掉一大半了，好像就夠了。」他的媽媽不敢看他的節目，因為看見兒子受苦很難過，他笑說：「但是全世界只有她一個人受苦，我覺得全世界的人都開心那就夠了！媽媽你要想想，你每個月的錢也是我幫你這樣賺來的！」