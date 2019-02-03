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莫文蔚小年夜換裝拜年　回香港團圓宴請工作夥伴

記者許逸群／台北報導

明（4日）就是除夕，國際天后莫文蔚特地以一身喜氣裝扮，準備了「金豬獻吉」的春聯、象徵「旺來」的鳳梨、以及財運滾滾的金元寶，恭祝歌迷朋友們新年快樂、諸事大吉、豬年行大運！

▲▼莫文蔚。（圖／索尼提供）

▲▼莫文蔚換裝向大家拜年。（圖／索尼提供）

▲▼莫文蔚。（圖／索尼提供）

莫文蔚在香港成立了自己的「莫家寶貝工作室」，每年春節前夕都會特地從倫敦返港，一來要跟家人好好團聚，二來則是為工作室除舊佈新，並在辦公室內擺上兩盤橘色的柑桔，為自己的公司討吉利。她每年春節一定會回香港吃團圓飯，也會廣邀以前和現任的工作夥伴們，好好聯絡感情。

▲▼莫文蔚。（圖／索尼提供）

▼莫文蔚過年都會回香港吃團圓飯。（圖／索尼提供）

▲▼莫文蔚。（圖／索尼提供）

莫文蔚在演藝事業上努力耕耘了25年，2018對她來說可謂大豐收，她不但發行了全新國語專輯《我們在中場相遇》，銷量稱霸並贏得一致好評，全新音樂品牌《Mok-A-Bye Baby Records》，並推出黑膠唱片珍藏版套裝，預購即被搶購一空；《絕色莫文蔚25週年世界巡迴演唱會》開跑，場次高達50場。

2018年對莫文蔚來說絕對是精彩絕倫的一年，她衷心祝福大家有一個平安健康、幸福快樂的豬年，也很感謝多年來一路相伴的歌迷朋友對她的支持及鼓勵！她說：「很開心與各位一起走過上半場及中場，接下來，我們一起期盼下半場的再次相遇，祝大家新年快樂，萬事如意！」

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