宋慧喬、朴寶劍招牌失靈？《男朋友》收視普普問題出在這3人

文／鍾樂偉

已播大結局的tvN年度重頭戲，由兩大當下最炙手可熱的南韓男神女神－朴寶劍與宋慧喬主演的劇集《男朋友（남자친구）》，在一片歡樂與甜蜜的大團圓氣氛下曲終人散。本來以此劇龐大的投資額，還有藉著兩位演員的人氣，外界一直期待可破有線電視收視紀錄，可惜最後此劇的收視率只屬一般，以平均約8點多%的數字收尾，成績明顯與預期略有出入。

收視效果不理想，不能全然挑剔演員的能力，至少在演出一位內外情緒層次複雜的財閥女性角色，宋慧喬憑藉其豐富的演出經驗，絕對能傳神地交代出車秀賢這個人物包含的性格特質。

另外，文盛瑾、高昌錫、白智媛與吉海妍等等在朴寶劍與宋慧喬兩位男女主角身邊出現的綠葉人物，全都是韓國電視劇與電影界資歷深厚的「老戲骨」。連有份參與原聲帶的歌手，都是有著韓劇OST一流水平與感染力的人物。只是，最終收視成績平平，這或許與該劇劇本的整體人物設計，未必能與時俱進有一定關係。

《男朋友》的故事主線，跟一般最易勾起觀眾的情緒，例如「羅密歐與茱麗葉」那樣面對男女雙方家庭阻撓，也要愛得死去活來的傳統愛情故事，可說別無兩樣。編劇在挑選題材上，取這種愛情作為橋段算是上策，至少這類故事，容易挑動觀眾感情，引起他們為反對雙方家長無理阻撓的不快感，出於要保護男女主角的純愛，而不斷關注劇情往後的發展。

問題是出於圍繞著男女主角身旁三位母親角色的設定，從車秀賢的前婆家， 也是劇中泰京集團的會長，到她貪戀政經權力的母親，再到男主角金振赫的媽媽，三位母親的性格編寫，總是有種難以令觀眾理解的感覺。這一點尤其在車秀賢的前婆婆與她的媽媽身上特別明顯，而振赫的媽媽，在她處理自己的兒子與秀賢兩人談戀愛一事上，也看得出令人感到思想陳舊迂腐的一面，難令觀眾產生共鳴。

好比車秀賢的前婆婆，她的性格缺憾，正就是此劇內多位主角人物身陷不幸處境的理由。作為財閥家族的媽媽，她先把自己的兒子弄成了一個因為政治婚姻而被犧牲的無辜者，後來，當秀賢嫁進她的家門，她愛操控別人生命的個性，又把秀賢的人生徹底地糟蹋了，即使在離婚以後，她仍以各式各樣的方式，強迫她的「前兒媳」參加自己的生日派對，並在公眾場合上對秀賢該穿什麼衣服評頭論足。

財閥家族對外城府深嚴不是新鮮事，只是作為故事中的母親性格設定，這一點編劇或許忽略了向觀眾解釋，是什麼促成了她擁有這份非主流母親的極度偏執性格，只是流於不斷呈現出她幹下種種叫人感到心寒可怕、難以理解的執著行為，這只會令觀眾越看越不懂箇中的究竟。

同樣情況也發生在秀賢的媽媽身上。她曾經的一句話：「家人的關係重要？我更看重人的價值」，也有違我們一貫對母親與兒女關係的理解。

她一意為追名逐利，甚至要求丈夫接受財閥的非法秘密資金，種種對名利偏執得歇斯底里的行徑，故事內從沒有清楚交代背後轉變的原因，只是後來在結尾兩集中，在秀賢跟媽媽的談話中，草草簡單透露過，原來昔日她的媽媽，曾經是一位著名的電視台新聞主播，且喜歡藝術。這種交代得不充足的部份，都會模糊了觀眾對投入劇情發展的觀感，也無可避免地對收視率帶來影響。

本來把振赫一家的家人角色設定，編寫成與秀賢前娘家跟自己家相形見拙的效果，能有助帶出一定的對照。只是在劇情談到當振赫的媽媽得知自己的兒子，在跟一位身份與家庭背景大為不同的公眾人物談戀愛時，面對鄰居的流言蜚語，振赫的媽媽竟不是先站在兒子的立場，去理解他的想法，反而是俗套地找上秀賢，直接跟她挑明，因為不想兒子和她談戀愛而受傷，提出希望秀賢能與振赫分手的要求。這種陳舊母親的想法，同樣只會叫觀眾看得目瞪口呆，不能產生當下時代的共鳴感。

反而兩位劇中的父親，包括秀賢與振赫的爸爸，二人雖然相比幾位母親較沉默不語，但往往在每件事上都能默默站在子女的身旁，尊重他們的選擇之餘，也懂得為他們勇於擺脫旁人世俗的目光與阻撓，而存有的勇氣打氣支持。兩位父親窩心的表現，可能就是為《男朋友》挽回一定感情分數的地方。

（以上圖片皆由愛奇藝台灣站提供）

本文由鍾樂偉【陳舊的母親設定，是《男朋友》收視平平的因由？】授權提供

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